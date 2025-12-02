قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
قومي المرأة يطلق غرفة عمليات لمتابعة جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي، إلى جانب غرف عمليات بفروعه في المحافظات السبع التي تجرى بها جولة الإعادة، وذلك لمتابعة سير جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 وتلقي استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات على مدار يومي التصويت.

وتستقبل غرفة العمليات اتصالات المواطنين عبر الخط المختصر 15115 من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً خلال يومي  جواة الاعادة المقرر عقدهما الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر 2025.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن غرفة العمليات ستتابع مجريات جولة إعادة الانتخابات منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت.

وأوضحت أن المجلس يعمل بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه السيدات خلال مشاركتهن.

المرأة القومى للمرأة انتخابات النواب المجلس القومي للمرأة انتخابات مجلس النواب

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

مستقبل يوسف بلعمري يشتعل بين الرجاء والأهلي.. مهلة أخيرة قبل الحسم

عمرو الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا قبل انطلاق مباراة منتخب مصر

مدرب الأردن يرد على الانتقادات : حققنا أهداف التأهل.. ولا أريد مواجهة المغرب في مونديال 2026

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

