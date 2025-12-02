قومي المرأة يطلق غرفة عمليات لمتابعة جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي، إلى جانب غرف عمليات بفروعه في المحافظات السبع التي تجرى بها جولة الإعادة، وذلك لمتابعة سير جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 وتلقي استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات على مدار يومي التصويت.

وتستقبل غرفة العمليات اتصالات المواطنين عبر الخط المختصر 15115 من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً خلال يومي جواة الاعادة المقرر عقدهما الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر 2025.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن غرفة العمليات ستتابع مجريات جولة إعادة الانتخابات منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت.

وأوضحت أن المجلس يعمل بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه السيدات خلال مشاركتهن.