كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة مصر والكويت بالتعادل السلبي، في المباراة التى تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق غنام محمد تصدى لها حارس المرمى بصعوبة بالغة في الدقيقة 2.

وأرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق إسلام عيسى على رأس محمد النني الذي سدد كرة وصلت سهلة إلى حارس المرمى في الدقيقة 4.

وأهدر رجب نبيل هدف محقق لمنتخب مصر فى الدقيقة 13، بعد عرضية من إسلام عيسى تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية ولكن فى الشباك من الخارج.

التشكيل جاء على النحو التالي:

محمد بسام (23) ’ أكرم توفيق (12) ’ رجب نبيل (5) ’ ياسين مرعي (3) ’ يحيي زكريا (21) ’ محمد النني (17) ’ عمرو السولية (14) ’ غنام محمد (19) ’ مصطفي سعد "ميسي" (20) ’ إسلام عيسى (8) ’ محمد شريف (10).

وعلى مقاعد البدلاء:

علي لطفي (1) ’ محمد عواد (16) ’ أحمد هاني (2) ’ كريم فؤاد (7) ’ كريم العراقي (4) ’ محمود حمدي "الونش" (15) ’ هادي رياض (6) ’ محمد مجدي "أفشة" (22) ’ ميدو جابر (11) ’ محمد مسعد (13) ’ حسام حسن (9) ’ مروان حمدي (18).



