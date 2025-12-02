ديانا كرزون تطرح كليب دوخني| فيديو

طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “دوخني” على موقع يوتيوب.



وجاء إطلاق الأغنية على طريقة الفيديو كليب بتعاونها مع المخرج علاء السمان.



وتقدم ديانا في هذا العمل أغنية رومانسية تعتمد على مفردات الغزل والحب، وهي من كلمات إيهاب روزا، وألحان أيهم روزا، وتوزيع ومكس وماستر الفاعوري، وناي قصي السرور، وتم تسجيلها في أستوديوهات الأثير في الأردن.





وتواصل ديانا كرزون، التي تعد واحدة من أبرز الأصوات العربية وأكثرها حضوراً على الساحة الغنائية، تقديم أعمال جديدة تثبت مكانتها وتنوعها الفني. فقد استطاعت خلال مسيرتها أن تحافظ على مستوى عالٍ من الاحترافية، وأن تبني علاقة قوية مع جمهورها من خلال أغنيات تحمل قيمة فنية وإحساساً صادقاً، لتظل إحدى النجمات اللاتي يحرصن على تقديم محتوى راقٍ ومختلف.