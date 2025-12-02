العربية للتصنيع: المسيرة الانتحارية تطلق من على منصات محمولة ضد أسطح الأهداف المدرعة

أكد اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن لدينا شباب على أعلى مستوى ولديهم فخر بما يقومون به، ولدينا شباب تلقوا تدريبات على اعلى مستوى مع شركة داسور الفرنسية.





واضاف اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في لقاء من معرض ايديكس 2025، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العربية التصنيع وقعت بروتوكول مع شركة داسو رفال امر توريد لبعض قطع الغيار لطائرة فالكون الفرنسية.

وتابع اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن نتعاون مع شركة امريكية لتصنيع بعض اجزاء من محرك الدلالات ام 1 اي 1، لافتا إلى أن قمنا بتصنيع مسيرة خفيفة لتكون ضمن تسليح الجندي.

وأشار اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الجندي المقاتل يمكنه حمل اربع مسيرات خفيفة، والمسيرات الخفيفة وزنها 3 كيلو وتحمل 250 جراما مادة متفجرة، ومداها 3 كيلو متر.

وأشار اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن المسيرات الخفيفة من مصرية الصنع بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، مشيرا إلى أن المسيرة الانتحارية تطلق من على منصات محمولة ضد اسطح الاهداف المدرعة ومداها 6 كيلو متر.