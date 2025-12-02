العربية للتصنيع: تعاون مستقبلي مع تركيا في المسيرات المتطورة

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن 60% نسبة المكون المحلي في المسيرة الانتحارية، متابعا أن لدينا تعاون مستقبلي مع تركية في المسيرات المتطورة.

وتابع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في لقاء من معرض ايديكس 2025، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن صواريخ 122 مللي انتاج مصنع صقر ومداها من 20 الى 45 كيلو متر، مستدركا أن لدينا مجموعة من المقذوفات تستخدم من الطائرات المسيرة.

من جانبه اللواء محمد عوض رئيس مجمع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع، أن المسيرة حمزه 2 تكتيكية، ووفرنا تكاليف الإنتاج الكمي للمسيرة حمزه 2.