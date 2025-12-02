أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي

كشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس طلاقه من إحدى زوجاته، مشيرًا إلى أن فنانة شهيرة كانت طرفًا غير مباشر في إنهاء العلاقة، بعدما تسببت تصرفاتها في تعميق أزمة بينه وبين زوجته آنذاك.

وأوضح فهمي أن سبب الانفصال لم يكن مرتبطًا بالكامل بتدخل هذه الفنانة، مؤكدًا أن العلاقات الزوجية القوية لا تتأثر بمحاولات الإفساد الخارجية، بينما العلاقات الهشة تكون أكثر عرضة للانهيار.

وقال: «لا أحمل هذه الفنانة المسؤولية كاملة. أي علاقة لو كانت صلبة مش هتتهز، لكن لو ضعيفة هتقع من أقل مشكلة».

وأضاف فهمي أنه كان قد طلب من زوجته السابقة عدم القيام بتصرف معين، إلا أنها خالفت رغبته ونفذت الأمر دون علمه، ما دفعه لاتخاذ قرار الانفصال بهدوء، مع الحفاظ على علاقة الصداقة بينهما حتى اليوم.

وتحدّث فهمي عن صعوبة الطلاق بشكل عام، مؤكدًا أنه ليس خطوة سهلة على الإطلاق، قائلًا: «جلسة الطلاق نفسها مؤلمة ومليانة طاقة سلبية، حتى لو القرار جواك من فترة. وأنا دايمًا بحذّر أصحابي من التسرع في إنهاء الزواج».

وأشار أحمد فهمي خلال ظهوره في برنامج Mirror مع خالد فرج إلى أن صراحته كثيرًا ما تُفهم بطريقة خاطئة أو تُستخدم ضده، موضحًا: «أنا اللي قلت قبل كده إني شهدت على طلاق والديّ، وإن جدي من ناحية أمي تزوّج 17 مرة. ومن يومها والناس بتستغل تصريحاتي. حتى لما اتسألت عن أسباب انفصالي، قلت إني بتحمل جزء من المسؤولية، مش اعتراف بذنب… ده احترام لأي ست دخلت حياتي في يوم من الأيام».