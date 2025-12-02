قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: العلاقات المصرية الإماراتية تمثل أنموذجا عربيا أصيلا في التآخي
من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
كشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس طلاقه من إحدى زوجاته، مشيرًا إلى أن فنانة شهيرة كانت طرفًا غير مباشر في إنهاء العلاقة، بعدما تسببت تصرفاتها في تعميق أزمة بينه وبين زوجته آنذاك.

وأوضح فهمي أن سبب الانفصال لم يكن مرتبطًا بالكامل بتدخل هذه الفنانة، مؤكدًا أن العلاقات الزوجية القوية لا تتأثر بمحاولات الإفساد الخارجية، بينما العلاقات الهشة تكون أكثر عرضة للانهيار.

وقال: «لا أحمل هذه الفنانة المسؤولية كاملة. أي علاقة لو كانت صلبة مش هتتهز، لكن لو ضعيفة هتقع من أقل مشكلة».

وأضاف فهمي أنه كان قد طلب من زوجته السابقة عدم القيام بتصرف معين، إلا أنها خالفت رغبته ونفذت الأمر دون علمه، ما دفعه لاتخاذ قرار الانفصال بهدوء، مع الحفاظ على علاقة الصداقة بينهما حتى اليوم.

وتحدّث فهمي عن صعوبة الطلاق بشكل عام، مؤكدًا أنه ليس خطوة سهلة على الإطلاق، قائلًا: «جلسة الطلاق نفسها مؤلمة ومليانة طاقة سلبية، حتى لو القرار جواك من فترة. وأنا دايمًا بحذّر أصحابي من التسرع في إنهاء الزواج».

وأشار أحمد فهمي خلال ظهوره في برنامج Mirror مع خالد فرج إلى أن صراحته كثيرًا ما تُفهم بطريقة خاطئة أو تُستخدم ضده، موضحًا: «أنا اللي قلت قبل كده إني شهدت على طلاق والديّ، وإن جدي من ناحية أمي تزوّج 17 مرة. ومن يومها والناس بتستغل تصريحاتي. حتى لما اتسألت عن أسباب انفصالي، قلت إني بتحمل جزء من المسؤولية، مش اعتراف بذنب… ده احترام لأي ست دخلت حياتي في يوم من الأيام».

