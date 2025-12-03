بعد صعود لافت .. ضغوط جني الأرباح تهبط بأسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، متخلية عن جزء من مكاسبها التي حققتها في بداية الأسبوع عندما صعدت إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع.

ويأتي هذا التراجع في إطار حركة تصحيح فنية طبيعية، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليل مراكزهم الشرائية بعد الارتفاع القوي الذي سجّله المعدن الأصفر مؤخرًا.

وتتزايد حساسية الأسواق في الوقت الراهن تجاه أي إشارات تخص توجهات السياسة النقدية الأمريكية، إذ يترقب المتعاملون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تقدم رؤية أوضح بشأن توقيت بدء دورة التيسير النقدي. ويعزز هذا الترقب توقعات بخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو عامل رئيسي في تحديد اتجاه أسعار الذهب عالميًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 3-12-2025

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 3-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4189 دولارًا.

وتأتي هذه التطورات قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة، من بينها تقارير التضخم وبيانات الإنتاج والنشاط الصناعي، إلى جانب أرقام سوق العمل، والتي ستلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح المشهد الاقتصادي وتوجهات الفيدرالي. وفي ظل هذه المعطيات، يُرجّح أن تستمر أسعار الذهب في التحرك داخل نطاقات متقلبة، تماشيًا مع المعطيات الاقتصادية وانتظارات المستثمرين.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4800 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5600 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6400 جنيه.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.800 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.