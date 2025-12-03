قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة منتخب مصر والكويت | رسائل تحفيزية ونقد لاذع.. بشير التابعي يفجّر تصريحات قوية بعد التعادل
كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «عبدالجليل» يُهاجم الفراعنة: اللاعبون «مبطّلين كورة» والتعادل مُحبط
لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف
دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور
ساعات تفصل سوهاج عن انطلاق الانتخابات.. 550 مقرًا انتخابيًا لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب
123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر
خبيرة طاقة تحذّر: أكثر من شباك في أوضة واحدة يؤدي للانفصال أو تعدّد الزواج | فيديو
إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «شبانة»: الاستهتار وغياب الانضباط وراء التعادل
لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد صعود لافت .. ضغوط جني الأرباح تهبط بأسعار الذهب

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، متخلية عن جزء من مكاسبها التي حققتها في بداية الأسبوع عندما صعدت إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع.

 ويأتي هذا التراجع في إطار حركة تصحيح فنية طبيعية، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليل مراكزهم الشرائية بعد الارتفاع القوي الذي سجّله المعدن الأصفر مؤخرًا.

وتتزايد حساسية الأسواق في الوقت الراهن تجاه أي إشارات تخص توجهات السياسة النقدية الأمريكية، إذ يترقب المتعاملون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تقدم رؤية أوضح بشأن توقيت بدء دورة التيسير النقدي. ويعزز هذا الترقب توقعات بخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو عامل رئيسي في تحديد اتجاه أسعار الذهب عالميًا.

 

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 3-12-2025

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 3-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4189 دولارًا. 

وتأتي هذه التطورات قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة، من بينها تقارير التضخم وبيانات الإنتاج والنشاط الصناعي، إلى جانب أرقام سوق العمل، والتي ستلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح المشهد الاقتصادي وتوجهات الفيدرالي. وفي ظل هذه المعطيات، يُرجّح أن تستمر أسعار الذهب في التحرك داخل نطاقات متقلبة، تماشيًا مع المعطيات الاقتصادية وانتظارات المستثمرين.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4800 جنيه للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5600 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6400 جنيه.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.800  ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب في مصر بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

جانب من الفيديو المتداول

استدرج الفتيات مقابل مبالغ مالية وتحرش بهن في محيط الجامعة بسوهاج الجديدة.. القصة الكاملة

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

ترشيحاتنا

تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام

مصر تترأس مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”

مكتب شكاوى المرأة يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لشركاء ومراكز الدعم النفسي

القومى للمرأة ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث سبل التعاون المشترك

وزير الاتصالات

بروتوكول تعاون لدعم التحول الرقمي بهيئة الرقابة الصحية

بالصور

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد