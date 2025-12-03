الصحفيين تفتح اليوم باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ"شعبة محرري شئون البيئة"

تفتح اليوم نقابة الصحفيين باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ"شعبة محرري شئون البيئة" على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025م.

وذلك فقًا للإجراءات الآتية:

1- يفتح باب الترشح للمكتب التنفيذي للشُّعبة على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر.

2- تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهي يوم الإثنين (8 ديسمبر) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين من بعد ظهر اليوم نفسه.

3- تُعلن كشوف أعضاء الجمعية العمومية للشُّعبة للعلم بأعضائها، ويحق لمَن يريد الانضمام أو الخروج منها خلال يومين من إعلانها من الثلاثاء 9 ديسمبر حتى الأربعاء 10 ديسمبر.

4- يُفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة يومين، من الخميس 11 ديسمبر حتى السبت 13 ديسمبر 2025م، وتُعلن بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وهم المسددون لاشتراك النقابة عن العام الحالي 2025م، وأعضاء الشُّعبة، الذين لهم حق التصويت.

5- تبدأ الجمعية العمومية للشُّعبة تسجيل الحضور في الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة، على أن يبدأ التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعتين، وذلك يوم الثلاثاء (16ديسمبر )، ويتم فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت مباشرةً.

6- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مد التسجيل ساعة فى ساعة، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الثلاثاء (23 ديسمبر 2025م)، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.

7- تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات وتضم الأساتذة/ ثابت أمين عواد، وألفت سعد، ود.عصام الشويخ، وتتولى متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.