مصر أمام اختبارين ناريين بعد تعادل الكويت.. ناقد رياضي يتساءل: هل يتدارك المنتخب الموقف؟|فيديو

اعتبر الناقد الرياضي أحمد عويس أن تعادل منتخب مصر أمس أمام الكويت بهدف لمثله في مستهل مشوار كأس العرب 2025 كان تعادلًا بطعم الخسارة.

وقال أحمد عويس، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أُضيّا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «منتخب مصر كان لازم يكسب مباراة الكويت سكور وينهي المباراة من الشوط الأول، ونتيجة المباراة سيئة جدًا».

وأشار عويس إلى أن مباراة الكويت كانت الأسهل لمنتخب مصر في المجموعة، وكان يجب أن يفوز بها.

وتابع قائلًا: «منتخب مصر ينتظر مباراتين صعبتين أمام منتخب الإمارات بكامل نجومه ويمتلك 15 لاعبًا مُجنسًا، وأمام منتخب الأردن الأول المنتشي بتأهله إلى كأس العالم 2026. ونَتذكّر مباراتنا أمام الأردن في ربع نهائي النسخة الماضية التي انتصر فيها منتخب مصر بصعوبة في الوقت الإضافي».

ورأى أحمد عويس أن مصر تعاني من أزمة مهاجمين على جميع المستويات في المنتخبات الوطنية.

واعتبر عويس أن اللاعبين المشاركين في كأس العرب 2025 ليسوا صفًّا ثانيًا بل صفًّا ثالثًا، لأن المنتخب وضع قائمة موسعة من 45 لاعبًا ولم يتم اختيار أحد منها، مضيفًا: «منتخب مصر هو المنتخب الوحيد الذي ذهب إلى كأس العرب بمنتخب بعيد عن الصف الأول بشكل كبير مقارنةً بباقي المنتخبات».