فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
تكنولوجيا وسيارات

أقوى هواتف الجيل الجديد.. موعد إطلاق vivo X300 Ultra

هاتف Vivo X300 Ultra
هاتف Vivo X300 Ultra

من المتوقع أن يتفوق هاتف Vivo X300 Ultra على هاتف Vivo X200 Ultra بفضل ترقية البطارية الجديدة لمنافسة Find X9 Pro

مواصفات هاتف  Vivo X300 Ultra 

يُثير هاتف Find X9 Pro حاليًا دهشة منافسيه بفضل بطاريته التي تبلغ سعتها 7500 مللي أمبير/ساعة. ووفقًا لتقرير جديد، قد يتغير هذا الوضع مع هاتف Vivo X300 Ultra، الذي يُقال إنه سيصل إلى الأسواق العالمية مطلع العام المقبل أيضًا.

مواصفات هاتف  Vivo X300 Ultra 

من غير المتوقع، أن تستبدل فيفو هاتفها الرائد X200 Ultra قريبًا. مع ذلك، كشف حساب Weibo Smart Pikachu الشهير عن تفاصيل جديدة حول هاتف فيفو الرائد القادم من فئة Ultra. 

يُشير المُسربون مبدئيًا إلى الجهاز باسم X300 Ultra بعد الإصدارات الأخيرة من هاتفي X300 و X300 Pro في تكرارٍ للشائعات السابقة، كتب سمارت بيكاتشو أن فيفو تسعى لإطلاق هاتف في الربع الأول من عام 2026 لمنافسة هاتف شاومي 17 ألترا ، والبديل المتوقع من سامسونج لهاتف جالاكسي إس 25 ألترا (سعره الحالي 899 دولارًا أمريكيًا و زعم موقع ديجيتال شات ستيشن الأسبوع الماضي أن فيفو تأمل في إطلاق هاتف X300 ألترا في مارس، بعد أقل من عام من إطلاقه هاتف  X200 ألترا  في الصين. للأسف، لم يُفصح أيٌّ من المُسرِّبين عن أي تفاصيل حتى الآن، على الرغم من وجود شائعات حول إطلاق عالمي أيضًا.

ميزات ومواصفات هاتف  Vivo X300 Ultra 

بدلاً من ذلك، ألمح سمارت بيكاتشو إلى أن فيفو ستُقدم ترقية كبيرة في بطارية هاتف  X200 Ultra . للعلم، تُباع بطارية هاتف  X200 Ultra  في جميع الأسواق ببطارية من السيليكون والكربون بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة. في المقابل، يتميز هاتفا  X300  و  X300 Pro  بسعة 6040 مللي أمبير/ساعة و6510 مللي أمبير/ساعة على التوالي، في جميع الأسواق باستثناء أوروبا.

يُقال إن هاتف X300 Ultra سيتفوق على الهواتف الذكية الثلاثة الأخرى ببطارية تبلغ سعتها حوالي 7000 مللي أمبير/ساعة. لكن يبقى أن نرى ما إذا كان الجهاز سيقترب من سعة 7500 مللي أمبير/ساعة الموجودة في هاتف  Oppo Find X9 Pro . حاليًا، من المتوقع أن تُكمل Vivo تقنية البطارية الجديدة هذه بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 وكاميرا قد تجمع بين  عدسة رئيسية مقاس 35 مم ومستشعر Lytia 901 الجديد  من Sony  .

هاتف Vivo X300 Ultra هاتف Vivo X200 Ultra هاتف فيفو هاتف فيفو الرائد هاتف شاومي 17 ألترا

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

