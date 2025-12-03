أقوى هواتف الجيل الجديد.. موعد إطلاق vivo X300 Ultra

من المتوقع أن يتفوق هاتف Vivo X300 Ultra على هاتف Vivo X200 Ultra بفضل ترقية البطارية الجديدة لمنافسة Find X9 Pro

مواصفات هاتف Vivo X300 Ultra

يُثير هاتف Find X9 Pro حاليًا دهشة منافسيه بفضل بطاريته التي تبلغ سعتها 7500 مللي أمبير/ساعة. ووفقًا لتقرير جديد، قد يتغير هذا الوضع مع هاتف Vivo X300 Ultra، الذي يُقال إنه سيصل إلى الأسواق العالمية مطلع العام المقبل أيضًا.

من غير المتوقع، أن تستبدل فيفو هاتفها الرائد X200 Ultra قريبًا. مع ذلك، كشف حساب Weibo Smart Pikachu الشهير عن تفاصيل جديدة حول هاتف فيفو الرائد القادم من فئة Ultra.

يُشير المُسربون مبدئيًا إلى الجهاز باسم X300 Ultra بعد الإصدارات الأخيرة من هاتفي X300 و X300 Pro في تكرارٍ للشائعات السابقة، كتب سمارت بيكاتشو أن فيفو تسعى لإطلاق هاتف في الربع الأول من عام 2026 لمنافسة هاتف شاومي 17 ألترا ، والبديل المتوقع من سامسونج لهاتف جالاكسي إس 25 ألترا (سعره الحالي 899 دولارًا أمريكيًا و زعم موقع ديجيتال شات ستيشن الأسبوع الماضي أن فيفو تأمل في إطلاق هاتف X300 ألترا في مارس، بعد أقل من عام من إطلاقه هاتف X200 ألترا في الصين. للأسف، لم يُفصح أيٌّ من المُسرِّبين عن أي تفاصيل حتى الآن، على الرغم من وجود شائعات حول إطلاق عالمي أيضًا.

بدلاً من ذلك، ألمح سمارت بيكاتشو إلى أن فيفو ستُقدم ترقية كبيرة في بطارية هاتف X200 Ultra . للعلم، تُباع بطارية هاتف X200 Ultra في جميع الأسواق ببطارية من السيليكون والكربون بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة. في المقابل، يتميز هاتفا X300 و X300 Pro بسعة 6040 مللي أمبير/ساعة و6510 مللي أمبير/ساعة على التوالي، في جميع الأسواق باستثناء أوروبا.

يُقال إن هاتف X300 Ultra سيتفوق على الهواتف الذكية الثلاثة الأخرى ببطارية تبلغ سعتها حوالي 7000 مللي أمبير/ساعة. لكن يبقى أن نرى ما إذا كان الجهاز سيقترب من سعة 7500 مللي أمبير/ساعة الموجودة في هاتف Oppo Find X9 Pro . حاليًا، من المتوقع أن تُكمل Vivo تقنية البطارية الجديدة هذه بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 وكاميرا قد تجمع بين عدسة رئيسية مقاس 35 مم ومستشعر Lytia 901 الجديد من Sony .