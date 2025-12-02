قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور
موعد إطلاق vivo X300 Ultra أقوى هواتف الجيل الجديد

vivo X300 Ultra
vivo X300 Ultra
احمد الشريف

تستعد شركة vivo لإطلاق هاتفها الرائد vivo X300 Ultra، الذي يمثل أقوى هواتف الشركة من الجيل الجديد، ويأتي مزوداً بتقنيات متقدمة تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن تجربة أداء فائقة وكاميرا متطورة مع أحدث معالجات الهواتف الذكية.

موعد الإطلاق المتوقع

أكدت مصادر موثوقة أن vivo ستكشف عن هاتف X300 Ultra رسمياً خلال الربع الأول من عام 2026، مع حملة ترويجية واسعة تستهدف الأسواق العالمية والعربية، حيث يتوقع أن يكون الهاتف منافساً قوياً في فئة الهواتف الرائدة بفضل مواصفاته الرفيعة وتحديثاته التقنية الحديثة.

مواصفات بارزة متوقعة

من بين أبرز المواصفات المتوقع توافرها في vivo X300 Ultra:

معالج من أحدث أجيال MediaTek Dimensity أو Qualcomm Snapdragon، يقدم أداءً قويًا في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

شاشة AMOLED كبيرة بحجم يتجاوز 6.7 إنش، مع دقة عرض عالية ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز لتجربة عرض سلسة وسريعة.

كاميرا متعددة العدسات مزودة بتقنيات تصوير متطورة تشمل مستشعر رئيسي بدقة عالية مع قدرات تصوير ليلية ومحسنة.

بطارية عالية السعة مع دعم الشحن السريع لتضمن استمرارية طويلة للاستخدام المكثف.

تأثير الإطلاق وتوقعات السوق

يُتوقع أن يعزز vivo X300 Ultra من مكانة vivo في سوق الهواتف الذكية خصوصًا في فئة الهواتف الرائدة، حيث تسعى الشركة لاقتناص حصة أكبر من الأسواق العالمية من خلال تقديم هواتف تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والابتكارات التقنية.

مع اقتراب موعد إطلاق vivo X300 Ultra، يرتقب عشاق التكنولوجيا هاتفًا يقدم تقنيات متطورة تعكس أحدث اتجاهات صناعة الهواتف الذكية. سيكون الهاتف خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن أداء فائق وتصوير عالي الجودة ضمن فئة الهواتف الراقية في 2026.

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

