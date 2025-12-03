محمد عبد الرحمن توتا يحسم موقفه من المشاركة في موسم رمضان

كشف الفنان محمد عبد الرحمن، الشهير بـ «توتا»، عن عدم مشاركته فى موسم دراما رمضان 2026.

ونشر الإعلامى مصطفى الأغا مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، ظهر فيه مع توتا وسأله عن مشاركته فى الأعمال الرمضانية، ورد توتا قائلاً: «رمضان ده لا، بس فى العيد ده إن شاء الله موجود، هنعيد مع بعض».

وعلق الأغا على الفيديو، قائلًا: «صدقًا هذا الرجل كبير بأخلاقه وطيبته وأعماله وموهبته».

يذكر أن عبدالرحمن «توتا» يعرض له حاليًا فى دور العرض فيلم «ماما وبابا» بطولة ياسمين رئيس، ووئام مجدى، ومن تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعى.

وتدور قصة فيلم «ماما وبابا» حول زوجين يعيشان حياة أسرية عادية، لكنها تنقلب رأساً على عقب بعد أن يتبادلان الأدوار الجسدية فى حادث غريب. نتيجة لذلك، تتحول الزوجة إلى رجل والزوج إلى امرأة، مما يدفعهما لخوض مواقف طريفة ومفارقات كوميدية بينما يكتشفان جوانب جديدة فى علاقتهما ودور كل منهما. يحاولان معاً إيجاد طريقة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، ويتعلم كل منهما تقدير دور الآخر فى الحياة الزوج.





