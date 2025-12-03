قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضياء رشوان: أي شيء مخالف للتمسك بحق البقاء في غزة يعتبر جريمة حرب
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لا تجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
مدبولي يكشف لـ"صدى البلد" الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بدعم من اليابان.. شفاء الأورمان تتسلم جهاز تخدير متوافق مع الرنين المغناطيسي

بدعم من اليابان وبحضور سفيرها.. شفاء الأورمان تتسلم جهاز تخدير متوافق مع الرنين المغناطيسي لعلاج أطفال السرطان
شمس يونس

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، أن اليابان قدّمت منحة جديدة للمستشفى تتمثل في جهاز تخدير متوافق مع التصوير بالرنين المغناطيسي؛ وذلك ضمن برنامج منح المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع جمع السفير إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، بمحمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان.

وأوضح الدكتور محمود الزمبيلي، مدير مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، أن المستشفى تلقّت منحة مهمة من دولة اليابان لدعم خدمات التشخيص والعلاج المقدمة للأطفال المصابين بالسرطان من مختلف محافظات الصعيد. وأشار إلى أن التصوير بالرنين المغناطيسي يُعد خطوة أساسية في تشخيص الأورام ومتابعة استجابة المريض للعلاج الكيميائي والإشعاعي، موضحًا أن إجراء الفحص للأطفال يستلزم في كثير من الأحيان تخديرًا كليًا لضمان ثبات الطفل خلال فترة التصوير.

وأضاف الزمبيلي أن توفير جهاز تخدير متوافق مع بيئة الرنين المغناطيسي داخل المستشفى سيسهم بصورة كبيرة في تقليل قوائم الانتظار، ورفع جودة الخدمة الطبية، وتسهيل الحصول على فحوصات دقيقة وآمنة للأطفال مرضى السرطان بالصعيد.

ومن جانبه، أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن بالغ شكره وتقديره لسفير اليابان وللحكومة اليابانية على هذا الدعم الحيوي. وأكد أن الجهاز الجديد يمثل إضافة كبيرة للبنية الطبية داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، ويساهم في تسريع عمليات التشخيص وتقديم خدمات علاجية مجانية عالية الجودة للأطفال، بما يعزز الدور الإنساني للمؤسسة في خدمة أهالي الصعيد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

فيروس

مفيش فيروس جديد.. الصحة والمصل واللقاح تحسمان الجدل حول موجة الأمراض التنفسية

المتهمين

يوجهون الناخبين.. القبض على 3 من أنصار مرشح لمجلس النواب بدمنهور

المتهم

رشاوى انتخابية.. القبض على أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بقنا

المتهم

القبض على صاحب مخزن بحوزته بطاقات الناخبين بسوهاج

بالصور

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

