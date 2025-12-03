بدعم من اليابان.. شفاء الأورمان تتسلم جهاز تخدير متوافق مع الرنين المغناطيسي

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، أن اليابان قدّمت منحة جديدة للمستشفى تتمثل في جهاز تخدير متوافق مع التصوير بالرنين المغناطيسي؛ وذلك ضمن برنامج منح المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع جمع السفير إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، بمحمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان.

وأوضح الدكتور محمود الزمبيلي، مدير مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، أن المستشفى تلقّت منحة مهمة من دولة اليابان لدعم خدمات التشخيص والعلاج المقدمة للأطفال المصابين بالسرطان من مختلف محافظات الصعيد. وأشار إلى أن التصوير بالرنين المغناطيسي يُعد خطوة أساسية في تشخيص الأورام ومتابعة استجابة المريض للعلاج الكيميائي والإشعاعي، موضحًا أن إجراء الفحص للأطفال يستلزم في كثير من الأحيان تخديرًا كليًا لضمان ثبات الطفل خلال فترة التصوير.

وأضاف الزمبيلي أن توفير جهاز تخدير متوافق مع بيئة الرنين المغناطيسي داخل المستشفى سيسهم بصورة كبيرة في تقليل قوائم الانتظار، ورفع جودة الخدمة الطبية، وتسهيل الحصول على فحوصات دقيقة وآمنة للأطفال مرضى السرطان بالصعيد.

ومن جانبه، أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن بالغ شكره وتقديره لسفير اليابان وللحكومة اليابانية على هذا الدعم الحيوي. وأكد أن الجهاز الجديد يمثل إضافة كبيرة للبنية الطبية داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، ويساهم في تسريع عمليات التشخيص وتقديم خدمات علاجية مجانية عالية الجودة للأطفال، بما يعزز الدور الإنساني للمؤسسة في خدمة أهالي الصعيد