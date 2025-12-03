بعد غرق لاعب الزهور.. أعراض وأسباب توقف القلب المفاجيء

غرق لاعب الزهور .. حادث مأساوي تصدر مواقع البحث و السوشيال ميديا بعد وفاة طفل لاعب سباحة بنادي الزهور أثناء مشاركته في سباق السباحة ضمن بطولة الجمهورية، لكن انتهت حياته تحت الماء ولم يستطع الأطباء إنقاذه.

تفاصيل حادث لاعب الزهور

الطفل يدعى يوسف محمد وهو لاعب بنادي الزهور، كان يشارك في مسابقة السباحة بالنادي ضمن بطولة الجمهورية ، وأثناء سبحاته تحت الماء بعميق ٥٠ متراً ، تعرض لحالة إغماء بسبب توقف عضلة القلب .

وفاة لاعب الزهور

تقرير المستشفى يكشف سبب وفاة طفل الزهور

وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، وصل الطفل يوسف إلى قسم الطوارئ يوم 2 ديسمبر 2025 في الثانية بعد السادسة مساءً فاقدًا للوعي تمامًا، مع توقف كامل في عضلة القلب وانعدام للتنفس، أي “انعدام العلامات الحيوية”. وعلى الفور، بدأ الفريق الطبي محاولات الإنعاش القلبي الرئوي لكن فشلت المحاولات وتم إعلان وفاته .

يوسف لاعب الزهور

تحريات الأمن عن وفاة لاعب الزهور

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة وتفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وفاة اللاعب طبيعية ولا شبهة جنائية في الحادث، حيث تبين أن اللاعب المتوفي تعرض لحالة إغماء أثناء سباق الـ 50 متر وسقط داخل المياه فور نهاية السباق.

سبب توقف القلب المفاجيء

توقف القلب المفاجئ هو توقف القلب عن نشاطه تمامًا فجأة نتيجة اضطراب في نظم القلب. ويؤدي أيضًا إلى توقف التنفس، ويسبب فقدان وعي المصاب به. ويمكن أن يؤدي توقف القلب المفاجئ إلى الوفاة دون تلقي العلاج فورًا.

من العلاجات الطارئة لتوقف القلب المفاجئ الإنعاش القلبي الرئوي وتوجيه صدمات للقلب بجهاز يُسمى مزيل الرجفان الخارجي الآلي. ويمكن إنقاذ المريض إذا قُدِّمت له الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.

الفرق بين توقف القلب والنوبة القلبية

يختلف توقف القلب المفاجئ عن النوبة القلبية، فالنوبة القلبية تحدث عند توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء القلب.

أما توقف القلب المفاجئ فلا يحدث بسبب الانسداد، لكن قد تسبب النوبة القلبية تغيرًا في النشاط الكهربي للقلب، ما يؤدي بدوره إلى توقف القلب المفاجئ.

أعراض توقف القلب المفاجئ

تكون أعراض توقف القلب المفاجئ فورية وشديدة، وتشمل ما يلي:

الانهيار المفاجئ.

توقف النبض.

توقف التنفس.

فقدان الوعي.

وفي بعض الأحيان، تظهر أعراض أخرى قبل توقف القلب المفاجئ، وقد يتضمن ذلك ما يلي:

الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.

ضيق النفس.

الضعف.

سرعة النبض أو الرفرفة أو الخفقان الشديد بالقلب.

لكن عادةً يحدث توقف القلب المفاجئ دون سابق إنذار.