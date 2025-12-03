قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها
الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد غرق لاعب الزهور.. أعراض وأسباب توقف القلب المفاجيء

وفاة لاعب الزهور بعد غرقه أثناء بطولة السباحة
وفاة لاعب الزهور بعد غرقه أثناء بطولة السباحة
رشا عوني

غرق لاعب الزهور .. حادث مأساوي تصدر مواقع البحث و السوشيال ميديا بعد وفاة طفل لاعب سباحة بنادي الزهور أثناء مشاركته في سباق السباحة ضمن بطولة الجمهورية، لكن انتهت حياته تحت الماء ولم يستطع الأطباء إنقاذه. 

تفاصيل حادث لاعب الزهور 

الطفل يدعى يوسف محمد وهو لاعب بنادي الزهور، كان يشارك في مسابقة السباحة بالنادي ضمن بطولة الجمهورية ، وأثناء سبحاته تحت الماء بعميق ٥٠ متراً ، تعرض لحالة إغماء بسبب توقف عضلة القلب .

وفاة لاعب الزهور 

تقرير المستشفى يكشف سبب وفاة طفل الزهور 

وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، وصل الطفل يوسف إلى قسم الطوارئ يوم 2 ديسمبر 2025 في الثانية بعد السادسة مساءً فاقدًا للوعي تمامًا، مع توقف كامل في عضلة القلب وانعدام للتنفس، أي “انعدام العلامات الحيوية”. وعلى الفور، بدأ الفريق الطبي محاولات الإنعاش القلبي الرئوي لكن فشلت المحاولات وتم إعلان وفاته . 

يوسف لاعب الزهور 

تحريات الأمن عن وفاة لاعب الزهور 

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة وتفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وفاة اللاعب طبيعية ولا شبهة جنائية في الحادث، حيث تبين أن اللاعب المتوفي تعرض لحالة إغماء أثناء سباق الـ 50 متر وسقط داخل المياه فور نهاية السباق.

سبب توقف القلب المفاجيء 

توقف القلب المفاجئ هو توقف القلب عن نشاطه تمامًا فجأة نتيجة اضطراب في نظم القلب. ويؤدي أيضًا إلى توقف التنفس، ويسبب فقدان وعي المصاب به. ويمكن أن يؤدي توقف القلب المفاجئ إلى الوفاة دون تلقي العلاج فورًا.

من العلاجات الطارئة لتوقف القلب المفاجئ الإنعاش القلبي الرئوي وتوجيه صدمات للقلب بجهاز يُسمى مزيل الرجفان الخارجي الآلي. ويمكن إنقاذ المريض إذا قُدِّمت له الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.

غرق لاعب الزهور أثناء البطولة 

الفرق بين توقف القلب والنوبة القلبية 

يختلف توقف القلب المفاجئ عن النوبة القلبية، فالنوبة القلبية تحدث عند توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء القلب. 

أما توقف القلب المفاجئ فلا يحدث بسبب الانسداد، لكن قد تسبب النوبة القلبية تغيرًا في النشاط الكهربي للقلب، ما يؤدي بدوره إلى توقف القلب المفاجئ.

أعراض توقف القلب المفاجئ 

تكون أعراض توقف القلب المفاجئ فورية وشديدة، وتشمل ما يلي:

  • الانهيار المفاجئ.
  • توقف النبض.
  • توقف التنفس.
  • فقدان الوعي.

وفي بعض الأحيان، تظهر أعراض أخرى قبل توقف القلب المفاجئ،  وقد يتضمن ذلك ما يلي:

  • الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.
  • ضيق النفس.
  • الضعف.
  • سرعة النبض أو الرفرفة أو الخفقان الشديد بالقلب.

لكن عادةً يحدث توقف القلب المفاجئ دون سابق إنذار.

أعراض توقف القلب المفاجئ غرق لاعب الزهور سبب وفاة لاعب الزهور وفاة لاعب الزهور سبب وفاة لاعب نادي الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

الخرزة الزرقاء

هل الخرزة الزرقاء وحدوة الحصان وكف اليد تمنع الحسد؟ خالد الجندي يجيب

وزير الأوقاف

برعاية وزير الأوقاف.. جامعة القاهرة تستعرض تقرير دورة التثقيف الطلابي "صحح مفاهيمك"

وكيل الأزهر ورئيس المدارس الإسلامية بجنوب أفريقيا

وكيل الأزهر لرئيس المدارس الإسلامية بجنوب أفريقيا: نعمل معًا لبناء جيل واعٍ ومستنير

بالصور

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

فيديو

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد