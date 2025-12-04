منصات إطلاق نيران عن بعد وتجهيزات متطورة.. مدير إدارة المركبات: لدينا مركبات أصبحت تضاهي مثيلاتها العالمية

أكد اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، أن التطور الكبير الذي تشهده المركبات المدرعة والمعدات العسكرية المصرية يأتي تلبية للاحتياجات الميدانية للمقاتل المصري في المقام الأول، مشدداً على أن كافة التصميمات والتجهيزات داخل مجمع الصناعات الهندسية تراعى فيها أدق التفاصيل التي تضمن للمقاتل الحماية والقدرة على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية، وذلك استناداً إلى دراسات فنية متخصصة وملاحظات ميدانية يتم جمعها من الضباط والجنود المستخدمين لتلك المركبات لضمان سهولة الاستخدام والمناورة والأمان.

وأوضح اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، خلال حوار خاص مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الفارق الزمني بين دورات معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس" أظهر طفرة نوعية في المنتج المصري، حيث تحولت الأفكار والنماذج الأولية إلى مركبات احترافية تعتمد عليها القوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية.

وأشار اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، إلى وجود تعاون وثيق مع وزارة الداخلية لتصميم مركبات تلائم مهامهم الخاصة، ولفت إلى أن المعرض لم يعد مجرد زيارات بروتوكولية، بل أصبح منصة لجذب المتخصصين والشركات العالمية التي باتت تنظر للمنتج المصري بتقدير واحترافية، نظراً لالتزامه بالمعايير العالمية في التصنيع.

واستعرض اللواء محمد عبد الفتاح نماذج من التعاون الدولي الناجح، مثل المركبة "شيربا المصرية" التي يتم إنتاجها بالتعاون مع شركة "أركوس" الفرنسية، كاشفاً أن الشركة الفرنسية طلبت الاستفادة من التعديلات المصرية التي أضيفت على المركبة لرفع كفاءتها، كما تطرق إلى المركبة "تمساح 3" المبنية على "شاسيه" أمريكي، والتي لاقت إعجاب الجانب الأمريكي لدرجة عرضها في جناحهم الخاص كنموذج للتعاون المشترك، مما يؤكد قدرة العقول المصرية على تطويع التكنولوجيا العالمية ودمجها مع منظومات التسليح والحماية المحلية.

واختتم اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، تصريحاته بالإشادة بالجيل الجديد من مهندسي وضباط القوات المسلحة، مؤكداً أنهم يمتلكون الوعي والخبرة اللازمة لتوطين الصناعات المغذية وحل المشكلات الفنية محلياً، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من استقلالية القرار التصنيعي، مشيراً إلى أن المركبات المصرية الحديثة، بما تحمله من منصات إطلاق نيران عن بُعد وتجهيزات متطورة، أصبحت تضاهي مثيلاتها العالمية وتوفر أعلى درجات الحماية للأطقم القتالية