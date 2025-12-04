قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منصات إطلاق نيران عن بعد وتجهيزات متطورة.. مدير إدارة المركبات: لدينا مركبات أصبحت تضاهي مثيلاتها العالمية

مدير إدارة المركبات
مدير إدارة المركبات
هاني حسين

أكد اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، أن التطور الكبير الذي تشهده المركبات المدرعة والمعدات العسكرية المصرية يأتي تلبية للاحتياجات الميدانية للمقاتل المصري في المقام الأول، مشدداً على أن كافة التصميمات والتجهيزات داخل مجمع الصناعات الهندسية تراعى فيها أدق التفاصيل التي تضمن للمقاتل الحماية والقدرة على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية، وذلك استناداً إلى دراسات فنية متخصصة وملاحظات ميدانية يتم جمعها من الضباط والجنود المستخدمين لتلك المركبات لضمان سهولة الاستخدام والمناورة والأمان.

وأوضح اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، خلال حوار خاص مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الفارق الزمني بين دورات معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس" أظهر طفرة نوعية في المنتج المصري، حيث تحولت الأفكار والنماذج الأولية إلى مركبات احترافية تعتمد عليها القوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية.

وأشار اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، إلى وجود تعاون وثيق مع وزارة الداخلية لتصميم مركبات تلائم مهامهم الخاصة، ولفت إلى أن المعرض لم يعد مجرد زيارات بروتوكولية، بل أصبح منصة لجذب المتخصصين والشركات العالمية التي باتت تنظر للمنتج المصري بتقدير واحترافية، نظراً لالتزامه بالمعايير العالمية في التصنيع.

واستعرض اللواء محمد عبد الفتاح نماذج من التعاون الدولي الناجح، مثل المركبة "شيربا المصرية" التي يتم إنتاجها بالتعاون مع شركة "أركوس" الفرنسية، كاشفاً أن الشركة الفرنسية طلبت الاستفادة من التعديلات المصرية التي أضيفت على المركبة لرفع كفاءتها، كما تطرق إلى المركبة "تمساح 3" المبنية على "شاسيه" أمريكي، والتي لاقت إعجاب الجانب الأمريكي لدرجة عرضها في جناحهم الخاص كنموذج للتعاون المشترك، مما يؤكد قدرة العقول المصرية على تطويع التكنولوجيا العالمية ودمجها مع منظومات التسليح والحماية المحلية.

واختتم اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، تصريحاته بالإشادة بالجيل الجديد من مهندسي وضباط القوات المسلحة، مؤكداً أنهم يمتلكون الوعي والخبرة اللازمة لتوطين الصناعات المغذية وحل المشكلات الفنية محلياً، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من استقلالية القرار التصنيعي، مشيراً إلى أن المركبات المصرية الحديثة، بما تحمله من منصات إطلاق نيران عن بُعد وتجهيزات متطورة، أصبحت تضاهي مثيلاتها العالمية وتوفر أعلى درجات الحماية للأطقم القتالية

المركبات إدارة المركبات إيديكس المركبات العسكرية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

صغط عالى

مصرع فنى كهرباء صعقاً بالكهرباءأثناء العمل بالضغط العالى فى قنا

هدير واوتاكا

15 ديسمبر.. البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا من جديد أمام المحكمة

المتهمة

القبض على سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين بـ قنا

بالصور

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش

فيديو

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد