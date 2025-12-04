طريقة عمل شوربة الذرة بالدجاج .. بأسهل الخطوات

شوربة الذرة بالدجاج من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بالأخص في ليالي الشتاء الباردة.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شوربة الذرة بالدجاج، فيما يلي…

مقادير شوربة الذرة بالدجاج



● بصل مفروم

● ذرة حلوة مسلوقة

● جزر مبشور

● دجاج مسلوق ومنسل

● شعرية

● ملح وفلفل

● مرقة

● دقيق

● زبدة

● كريمة

طريقة تحضير شوربة الذرة بالدجاج



يشوح البصل في الزبدة مع الدقيق.

يضاف الجزر والدجاج والذرة والملح والفلفل.

يضاف المرقة وتترك حتى الغليان.

تضاف الكريمة وتقدم ساخنة.