طريقة عمل الكوكيز.. وصفة سهلة وناجحة

إذا كنتِ من محبي المخبوزات نقدم إليكِ طريقة عمل الكوكيز بأسهل وأنجح وصفة، مقرمشة من الأطراف وطرية من الداخل:



مكونات الكوكيز :

1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر أبيض

1 كوب سكر بني

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 و¼ كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

كوب شوكولاتة شيبس

طريقة التحضير

1. تجهيز العجينة

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر الأبيض والبني حتى يصبح الخليط كريميًا.

أضيفي البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

2. المكونات الجافة

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج صودا والملح.

أضيفي الخليط الجاف تدريجيًا إلى خليط الزبدة وقلّبي حتى يختفي الدقيق.

3. إضافة الشوكولاتة

أضيفي شوكولاتة الشيبس وقلّبي بالملعقة.

4. تشكيل وخَبز الكوكيز

سخّني الفرن على 180 درجة مئوية.

شكّلي كرات صغيرة من العجينة وضعيها على صينية مبطنة بورق زبدة مع ترك مسافات بينها.

ادخليها الفرن لمدة 10 – 12 دقيقة حتى تصبح الأطراف ذهبية.

اتركيها تبرد قليلًا حتى تتماسك.

نصائح لنجاح الكوكيز

لو تحبينها طرية أكثر، اتركيها في الفرن 9 دقائق فقط.



ممكن إضافة مكسرات أو قطع شوكولاتة كبيرة حسب رغبتك.

لا تنقليها من الصينية وهي ساخنة لأنها تكون طرية جدًا.