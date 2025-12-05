قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم
ترامب يعتزم إعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
البنتاجون: وزير الدفاع عرض القوات الأمريكية للخطر بمشاركة خطط حساسة على هاتفه
الاحتفال بالذكرى العاشرة لنياحة الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي في كنائس الخليج
نواب البرلمان: مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة واستقرار الشبكة الكهربائية
أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025
حركة تعيينات واسعة داخل جيش الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكوكيز.. وصفة سهلة وناجحة

كوكيز
كوكيز
ريهام قدري

إذا كنتِ من محبي المخبوزات نقدم إليكِ طريقة عمل الكوكيز بأسهل وأنجح وصفة، مقرمشة من الأطراف وطرية من الداخل:


مكونات الكوكيز :
1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة
1 كوب سكر أبيض
1 كوب سكر بني
2 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 و¼ كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
رشة ملح
كوب شوكولاتة شيبس
طريقة التحضير
1. تجهيز العجينة
في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر الأبيض والبني حتى يصبح الخليط كريميًا.
أضيفي البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.
2. المكونات الجافة
في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج صودا والملح.
أضيفي الخليط الجاف تدريجيًا إلى خليط الزبدة وقلّبي حتى يختفي الدقيق.
3. إضافة الشوكولاتة
أضيفي شوكولاتة الشيبس وقلّبي بالملعقة.
4. تشكيل وخَبز الكوكيز
سخّني الفرن على 180 درجة مئوية.
شكّلي كرات صغيرة من العجينة وضعيها على صينية مبطنة بورق زبدة مع ترك مسافات بينها.
ادخليها الفرن لمدة 10 – 12 دقيقة حتى تصبح الأطراف ذهبية.
اتركيها تبرد قليلًا حتى تتماسك.
نصائح لنجاح الكوكيز
لو تحبينها طرية أكثر، اتركيها في الفرن 9 دقائق فقط.


ممكن إضافة مكسرات أو قطع شوكولاتة كبيرة حسب رغبتك.
لا تنقليها من الصينية وهي ساخنة لأنها تكون طرية جدًا.

