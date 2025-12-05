لغزّ رحيل السباح يوسف.. صرخات أب تبحث عن الحقيقة

كشف المهندس محمد عبد الملك، والد السباح الراحل يوسف، أن أسرته تعيش حالة من الحيرة والصدمة بعد وفاة نجله، مؤكدًا أنهم لم يتلقّوا حتى الآن أي تفسير رسمي واضح حول ما جرى.

وأوضح أن جثمان يوسف نُقل إلى المشرحة وتم تشريحه بناءً على ادعاءات من اتحاد السباحة تزعم تعاطيه للمنشطات أو إصابته بمشكلة صحية سابقة، وهي اتهامات نفى الأب صحتها تمامًا.

إصدار تصريح الدفن

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أشار عبد الملك إلى أن الجهات المختصة أخبرته مع بداية التحقيقات بأن الإجراءات ستُستكمل سريعًا وسيتم إصدار تصريح الدفن ليتمكن من استلام جثمان ابنه لكنه فوجئ لاحقًا بمسؤولين يرددون مزاعم الاتحاد بشأن المنشطات، وهو ما اعتبره اتهامًا باطلًا يحمّله فوق ألم الفقد.

ممارسة السباحة

وأكد الأب أن يوسف، الذي بدأ ممارسة السباحة منذ سن السادسة، كان لاعبًا مجتهدًا حقق العديد من الإنجازات الرياضية، ولم يتواصل معه أي مسؤول حتى الآن لإبلاغه بمستجدات التحقيق أو توضيح ما حدث لنجله، مضيفًا: "حد يقولّي حق ابني فين؟".

وشدّد محمد عبد الملك على أنه لن يتراجع عن المطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول ظروف وفاة يوسف، مؤكدًا أن غياب الشفافية وتضارب المعلومات يزيد من إصراره على معرفة ملابسات ما تعرض له ابنه حتى تظهر الحقيقة كاملة للرأي العام ولأسرته التي لا تزال تبحث عن إجابة.