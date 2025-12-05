قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار السيارات| الكشف عن مرسيدس S-Class بلون الذهب.. ودولة تحظر تسخين السيارة في الصباح
دعاء المغرب لقضاء الحوائج.. كلمات تفتح لك أبواب التيسير والفرج
قدم الآن.. وظائف خالية في جامعة عين شمس
فتح: استمرار المراوغة الإسرائيلية يعيد المنطقة إلى دائرة العنف
ترامب: إنفانتينو قائد عظيم في مجال الرياضة.. وحطمنا الأرقام القياسية في بيع التذاكر
بعد اعتراضه على عدم الحضور.. وفد إيران يصل واشنطن للمشاركة في قرعة كأس العالم 2026
أمريكا تتجه لتوسيع حظر السفر ليشمل أكثر من 30 دولة وتشديد سياسات الهجرة
حركة فتح: إسرائيل طرف يبطش ويقصف ويستهدف المدنيين دون مبرر
حقيقة قصة فتاة البشعة .. وحكاية تعاطف المواطنين مع بوسي
مصير كل خائن.. بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب
اقتصادية قناة السويس: منفتحون على الشراكات الأمريكية في القطاعات الصناعية
ياسمين صبري تشارك جمهورها صورا لها من أبو ظبي
أخبار التكنولوجيا| هجوم خفي يحول إضافات كروم وإيدج إلى برامج تجسس صامتة.. وأبل تفاجئ المستخدمين بتفعيل ميزات خطيرة في دول جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

آبل تفاجئ المستخدمين بتفعيل ميزات خطيرة في دول جديدة

بدأت شركة آبل Apple، في توسيع نطاق ميزات الصحة المتقدمة في سماعات AirPods وساعة Apple Watch ليشمل مجموعة جديدة من الدول حول العالم، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز منظومتها الصحية الرقمية وتوفير أدوات أكثر تطورا للمستخدمين.


تحديث واتساب الجديد يثير ضجة.. رسالة تسجل تلقائيا عند تجاهل مكالمتك

بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل رسالة صوتية مباشرة عندما لا يجيب الطرف الآخر على المكالمة، في خطوة تشبه إلى حد كبير ميزة البريد الصوتي على هواتف آيفون.

آبل تكسر القواعد.. أول آيفون قابل للطي بمواصفات غير مسبوقة

تواصل شركة آبل إحراز تقدم ملحوظ في تطوير أول هاتف قابل للطي، المقرر إطلاقه في خريف 2026، مع تركيز خاص على تزويده ببطارية ذات سعة هي الأعلى في أي آيفون حتى الآن.

ملايين الضحايا بلا علم.. هجوم خفي يحول إضافات كروم وإيدج إلى شبكة تجسس صامتة

كشفت شركة Koi Security، عن حملة تجسس واسعة النطاق استهدفت ملايين المستخدمين حول العالم، بعد أن تم اختراق إضافات شائعة على متصفحي كروم وإيدج وتحويلها إلى أدوات تجسسية تعمل في الخفاء.

قبل الإطلاق.. أسرار مثيرة حول آيفون 17e تربك توقعات الخبراء

من المتوقع أن تكشف آبل عن هاتف آيفون 17e خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك وفقا لتسريب جديد قادم من كوريا الجنوبية.

لعشاق الفئة المتوسطة.. ريلمي تطلق Realme P4x 5G بسعر اقتصادي

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق منتجين جديدين، من بينهما هاتف Realme P4x 5G الذي يأتي لتعزيز سلسلة هواتف P، موجها إلى فئة الهواتف المتوسطة، والذي يقدم كخيار يركز على الأداء، مدعوما بمجموعة من المواصفات اللافتة التي تجعله منافسا قويا في هذه الفئة.

آبل تكشف قائمة أفضل تطبيقات لعام 2025

كشفت شركة آبل Apple، عن قائمتها السنوية للفائزين بـ جوائز متجر التطبيقات App Store Awards، مواصلة تقليدها في الاحتفاء بأفضل التطبيقات والألعاب خلال العام.

بعد موجة غضب وشكاوى.. ميتا تفاجئ العالم بـ“غرفة الأسرار” لحل أزمات فيسبوك وإنستجرام

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق مركز دعم جديد موحد لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام، بعد إقرارها بأن خيارات الدعم السابقة لم تكن “على قدر التوقعات”. 

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

ترامب

قيادي بحركة فتح: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار باتت قريبة جداً

آيتن عامر

آيتن عامر: العيلة وابني في قائمة أولوياتي الخاصة

حزب الله

حزب الله يحدد سقف التفاوض.. ويشدد على دعم المسار الدبلوماسي اللبناني

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

مرسيدس
إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

