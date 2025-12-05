أخبار التكنولوجيا| هجوم خفي يحول إضافات كروم وإيدج إلى برامج تجسس صامتة.. وأبل تفاجئ المستخدمين بتفعيل ميزات خطيرة في دول جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بدأت شركة آبل Apple، في توسيع نطاق ميزات الصحة المتقدمة في سماعات AirPods وساعة Apple Watch ليشمل مجموعة جديدة من الدول حول العالم، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز منظومتها الصحية الرقمية وتوفير أدوات أكثر تطورا للمستخدمين.

بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل رسالة صوتية مباشرة عندما لا يجيب الطرف الآخر على المكالمة، في خطوة تشبه إلى حد كبير ميزة البريد الصوتي على هواتف آيفون.

تواصل شركة آبل إحراز تقدم ملحوظ في تطوير أول هاتف قابل للطي، المقرر إطلاقه في خريف 2026، مع تركيز خاص على تزويده ببطارية ذات سعة هي الأعلى في أي آيفون حتى الآن.

كشفت شركة Koi Security، عن حملة تجسس واسعة النطاق استهدفت ملايين المستخدمين حول العالم، بعد أن تم اختراق إضافات شائعة على متصفحي كروم وإيدج وتحويلها إلى أدوات تجسسية تعمل في الخفاء.

من المتوقع أن تكشف آبل عن هاتف آيفون 17e خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك وفقا لتسريب جديد قادم من كوريا الجنوبية.

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق منتجين جديدين، من بينهما هاتف Realme P4x 5G الذي يأتي لتعزيز سلسلة هواتف P، موجها إلى فئة الهواتف المتوسطة، والذي يقدم كخيار يركز على الأداء، مدعوما بمجموعة من المواصفات اللافتة التي تجعله منافسا قويا في هذه الفئة.

آبل تكشف قائمة أفضل تطبيقات لعام 2025

كشفت شركة آبل Apple، عن قائمتها السنوية للفائزين بـ جوائز متجر التطبيقات App Store Awards، مواصلة تقليدها في الاحتفاء بأفضل التطبيقات والألعاب خلال العام.

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق مركز دعم جديد موحد لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام، بعد إقرارها بأن خيارات الدعم السابقة لم تكن “على قدر التوقعات”.