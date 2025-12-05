مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق اسم سهير المرشدي على دورته الحادية عشرة

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن إطلاق اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي على الدورة الحادية عشرة من المهرجان، المقرر انعقادها في نوفمبر 2026، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية وإسهاماتها البارزة في دعم الحركة المسرحية المصرية والعربية.

وأكد الفنان مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس المهرجان، أن هذا القرار يأتي تكريمًا لتاريخ المرشدي الذي يمتد لعقود من الإبداع، قدمت خلالها أعمالًا مسرحية خالدة رسخت حضورها كواحدة من أهم نجمات المسرح المصري، كما يجسد اختيار اسمها حرص المهرجان على الاحتفاء بالرموز الذين أثروا في الأجيال الشابة وأسهموا في ترسيخ قيمة المسرح كرسالة وفن.

وجاء الإعلان عن اطلاق اسم سهير المرشدي على الدورة الحادية عشرة خلال حفل ختام الدورة العاشرة من المهرجان، وبحضور كل من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك، في مشهد احتفائي.

ويقَام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزّز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان. وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان