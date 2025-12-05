قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بحركة فتح: حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر لإرضاء قواعدها المتطرفة
مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق اسم سهير المرشدي على دورته الحادية عشرة

سهير المرشدي
سهير المرشدي
أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن إطلاق اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي على الدورة الحادية عشرة من المهرجان، المقرر انعقادها في نوفمبر 2026، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية وإسهاماتها البارزة في دعم الحركة المسرحية المصرية والعربية.

وأكد الفنان مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس المهرجان، أن هذا القرار يأتي تكريمًا لتاريخ المرشدي الذي يمتد لعقود من الإبداع، قدمت خلالها أعمالًا مسرحية خالدة رسخت حضورها كواحدة من أهم نجمات المسرح المصري، كما يجسد اختيار اسمها حرص المهرجان على الاحتفاء بالرموز الذين أثروا في الأجيال الشابة وأسهموا في ترسيخ قيمة المسرح كرسالة وفن.

وجاء الإعلان عن اطلاق اسم سهير المرشدي على الدورة الحادية عشرة خلال حفل ختام الدورة العاشرة من المهرجان، وبحضور كل من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك، في مشهد احتفائي.

ويقَام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزّز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان. وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان

