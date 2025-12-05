قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي
القبض على سائق تحرش بطالبة ثانوي خلال توصيلها في الدقهلية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مواقع التواصل
توك شو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى أداة لتحويل وتغيير اتجاه الرأي العام

محمد البدوي

أكد اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى أداة لتحويل وتغيير اتجاه الرأي العام، محذرًا من استخدامها كذراع فعال في حروب الجيل الرابع والخامس والسادس.

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج “الكنز”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، إن قضية وسائل التواصل الاجتماعي تتجاوز مجرد استخدام يومي عادي، معقبًا: "وسائل التواصل الاجتماعي النهاردة بقت أداة لتحويل وتغيير اتجاه الرأي العام"، مشيرًا إلى وجود "سكرت" موحد تستخدمه بعض الصفحات المتشابهة في التوقيت، هدفها عمل تاثير على الرأي العام في موضوع معين وتقوم ناس على ناس.

 أهمية الدور الأسري 

وأكد أن خطورة هذه الوسائل تمتد لتطال الأمن القومي المصري والعربي عمومًا، كونها تُمثل أحد أذرع حروب الجيل الرابع والخامس والسادس وما تلاها، مشددًا على أهمية الدور الأسري في مواجهة هذه الخطورة، مشيرًا إلى أن دور الدولة موجود وفعّال، لكن الخطر يبدأ من المنزل.

وضرب أمثلة لموضوعات اشتعلت وتحولت إلى نار بسبب السوشيال ميديا، مثل قضية الطالبة التي انتحرت في الإسكندرية وقضية الطالبة التي توفيت في مدرسة الشروق، مطالبًا الأسر المصرية بضرورة تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي أسريًا، مشددًا على أهمية ضغط الفكر والرؤى والسيطرة على استخدام الأبناء، وتحديد فترات زمنية معينة "بعد الساعة كذا مفيش" استخدام لهذه الوسائل.

استغلال دولي لوسائل التواصل

وأكد على وجود استغلال دولي لوسائل التواصل لخلق حالة من الفوضى والشحن، مشيرًا إلى أن هناك قضايا معينة تتبناها صفحات متخصصة، تتحول إلى مهرجان صفحات يقوم بـ"الضرب في كلام" و"الضرب في ده"، ما يؤدي إلى نشوب مشكلات بين دول على "كلام فاضي"، ووصف هذه الظاهرة بـ"اللجان الإلكترونية"، معربًا عن أمله في قدرة الأسرة المصرية على تجاوز تأثيرها.

مشيرًا إلى المستجدات الأخيرة المتعلقة بموقف الولايات المتحدة الأمريكية من تنظيم الإخوان، معقبًا: "الموقف الأمريكي من موضوع الإخوان اللي بيحصل دلوقتي ده دي نقله جامدة جدًا.. معنى ذلك أن في حاجات خطيرة، ده كده كلام كبير".

الداخلية وزير الداخلية حروب الجيل الرابع اللواء سمير المصري الرأي العام الأمن القومي الولايات المتحدة

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

المتسابق محمد ماهر

لو فزت في دولة التلاوة.. المتسابق محمد ماهر: أمنيتي أسافر بوالديّ لأداء العمرة

مصطفى حسني

مصطفى حسني لمتسابق بدولة التلاوة: أعدت نوع قراءة كاد يختفي في جيلي

علم مصر

المصري: القيادة السياسية تقود البلاد بمبدأ "ربان السفينة" وسط أمواج عاتية

بالصور

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

