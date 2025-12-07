قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو
آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده
مطالب باستقالة وزير الدفاع الأمريكي.. هل يطرد «ترامب» زعيم البنتاجون بعد فضيحتين؟
الفيفا : مواجهة تونس واليابان في «مونديال 2026» ستكون رقمًا تاريخيًا
دينا أبوالخير تكشف دعاءً سيحوّل حياتك ويُقرّبك من رضا الله وسكينة القلب .. فيديو
ورش وصيانة وتوعية.. متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتطوّع ويُطلق فعاليات لخدمة المجتمع
من ألميريا إلى الزمالك| لماذا رفض محمد عادل منصب المدير الرياضي؟ عمرو جمال يكشف مفاجأة
هل ارتداء الكمامات يحمي من فيروسات الشتاء؟.. مركز الإنفلونزا العالمي يُجيب
تحوّل استراتيجي كبير.. الولايات المتحدة تدفع أوروبا لتحمّل مسئولية دفاع الناتو
أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟
رئيس بعثة الجامعة العربية: 145 دولة بالأمم المتحدة تُدعّم عمل الأونروا بغزة
هاني شكري: لا توجد استقالة جماعية.. وسدّدنا 600 مليون منذ قدومنا لمجلس الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 7-12-2025

محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الأحد الموافق:  7-12-2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:50 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:17 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:39ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 2:40 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:00 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 6:19 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدّد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة.

