اجتماع مصري–ألماني لبحث استعدادات Texprocess 2026 وتعزيز تحديث مصانع الغزل والملابس

قيادات الغزل والنسيج مع رابطة مصنعي الآلات الألمانية
ولاء عبد الكريم

عقد وفد رفيع المستوى من رابطة مصنّعي الآلات الألمانية VDMA، اجتماعا في القاهرة مع قيادات بارزة من قطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، لبحث آخر التطورات الخاصة بمعرض Texprocess 2026 ودوره في دعم تحديث الصناعة وتعزيز تنافسيتها.

وشارك في الاجتماع كلا من فيرونيكا ميرتس، مديرة التسويق بقسم تقنيات العناية بالمنسوجات والأقمشة والجلود في  VDMA، إلى جانب الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة، والمهندس خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية والمفروشات، ومحمد فتحي أبو الفتوح عضو مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى دينا شرف ممثلة هيئة معارض فرانكفورت في مصر.

وخلال المناقشات، استعرض الوفد الألماني آخر الاستعدادات الخاصة بمعرض  Texprocess 2026  المقرر انعقاده في فرانكفورت خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل 2026.


وأكدت مديرة التسويق بقسم تقنيات العناية بالمنسوجات والأقمشة والجلود في VDMA فيرونيكا ميرتس، على أهمية التعاون مع السوق المصري، بوصفه أحد أهم الأسواق في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضافت، أن أكثر من 200 عارض سجل للاشتراك وزيارة المعرض، منها شركات جديدة وعلامات دولية كبرى من قيادات قطاع النسيج والملابس والغزل.


وأشارت إلى أن النسخة المقبلة من المعرض ستستفيد من الزخم الناتج عن انعقاد معرض Techtextil بالتوازي معه، بما يعزّز فرص التواصل وتبادل الخبرات عبر واحدة من أهم منصات التكنولوجيا المتخصصة في معالجة المنسوجات.

وكشفت، أن المعرض في 2026 سيسلط المعرض الضوء هذا العام على تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج، استجابة لمتطلبات الصناعة في تحسين الكفاءة وزيادة المرونة ورفع مستويات الجودة.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، بالسيدة فيرونيكا ميرتس والوفد المرافق لها، مؤكدا أن هناك مجالات عدة للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة مثل عبر تبادل الخبرات.


وأضاف، أن رئيس غرفة الملابس، أن معرض Texprocess 2026 يشكل فرصة محورية للصناعة المصرية للاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في مجالات التشغيل والحياكة والتعبئة.

وقال إن القطاع يستعد لموجة جديدة من التحديث تعتمد على التحول الرقمي والاستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات الألمانية المصنّعة للتكنولوجيا المتقدمة سيسهم في تعزيز جاهزية المصانع المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في التصدير.


وأضاف أن الغرفة تعمل على دعم مشاركة الشركات المحلية في المعرض لضمان استفادتها من التطورات التقنية والاتجاهات الجديدة في الصناعة.


ومن جهته، شدّد ، محمد فتحي أبو الفتوح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لرفع قدرات القطاع وتعظيم الصادرات، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في المعارض والمؤتمرات العالمية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لفتح أسواق جديدة وجذب شراكات تجارية وتقنية.

وأشار إلى أن معرض Texprocess يوفّر منصة استراتيجية لعرض إمكانات الصناعة المصرية، وبحث حلول تقنية تساعد على تحسين الجودة وتحديث خطوط الإنتاج، في إطار سعي القطاع لزيادة حصته في سلاسل الإمداد العالمية خلال السنوات المقبلة.

وشدد المشاركون في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التواصل خلال الفترة المقبلة، لضمان مواكبة المصانع المصرية لأحدث التطورات التكنولوجية، وتهيئتها للاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها المعرض في نسخته المرتقبة.

