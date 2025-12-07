إصابة 6 عمال في سقوط صبة خرسانية بمبنى تحت الإنشاء ببنها

أصيب 6 أشخاص فى حادث سقوط صبّة خرسانية من الطابق الثالث داخل مبنى تحت الإنشاء بقرية كفر الجزار ببنها جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي في بنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، إخطارا بسقوط صبّة خرسانية من الطابق الثالث، داخل مبنى تحت الإنشاء، في كفر الجزار ببنها.

وعلى الفور دفعت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم البدء في التعامل مع الحالات المصابة وتقديم الإسعافات الأولية، ونقلهم لمستشفى التأمين الصحي في بنها.