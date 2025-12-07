قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط
مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
عدم وجود آلات مراقبة..النيابة العامة تصدر أول بيان عن واقعة غرق لاعب السباحة
رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر يقود حملة لاسترداد أراضي تعود ملكيتها إلى الدولة
وضعية صعبة.. 3 سيناريوهات تؤهل منتخب مصر لربع نهائي كأس العرب
حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في واقعة غرق لاعب ببطولة الجمهورية للسباحة
رئيس مصلحة الجمارك: منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة 6 عمال في سقوط صبة خرسانية بمبنى تحت الإنشاء ببنها

إبراهيم الهواري

أصيب 6 أشخاص فى حادث سقوط صبّة خرسانية من الطابق الثالث داخل مبنى تحت الإنشاء بقرية كفر الجزار ببنها جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي في بنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
 تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، إخطارا بسقوط  صبّة خرسانية من الطابق الثالث، داخل مبنى تحت الإنشاء، في كفر الجزار ببنها.
وعلى الفور دفعت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم البدء في التعامل مع الحالات المصابة وتقديم الإسعافات الأولية، ونقلهم لمستشفى التأمين الصحي في بنها. 

القليوبية حادث بنها كفر الجزار التأمين الصحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

