بريطانيا.. رجال يرشون رذاذ الفلفل في مطار هيثرو واعتقال مشتبه به في الهجوم
فعل في الأجواء الباردة.. يفتح الله عليك به الأبواب من حيث لا تدري
مصر تواجه المغرب في نهائي كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة سيدات اليوم
باستثمارات 4.8 مليار جنيه.. التنمية الصناعية تطلق مجمعا جديدا بمدينة بأكتوبر
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
اقتصاد

وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب

وزير التموين خلال الاجتماع
محمد صبيح

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك في إطار متابعة سير العمل والموقف التنفيذي لمشروعات الشركة، واعتماد ميزانية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الجمعية العامة ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية على المستويين التشغيلي والمالي، وتطورات مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الصوامع على مستوى الجمهورية، فضلًا عن مناقشة الموقف التنفيذي لخطة العام الجديد، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الطاقات التخزينية، وتحسين مستويات التشغيل، وتعزيز إجراءات الرقابة والحوكمة، بما يضمن خفض الفاقد ورفع جودة الحبوب المخزنة.

وأكد وزير التموين على الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة القابضة للصوامع والتخزين في دعم منظومة الأمن الغذائي للدولة، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن خطة العام المالي الحالي، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الصوامع، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف رفع الجاهزية التخزينية على مستوى المحافظات، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب، وتحسين قدرة المنظومة على مواجهة المتغيرات في أسواق السلع والغذاء عالميًا.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لضمان التنفيذ الدقيق للمستهدفات، مع التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع الصوامع والتخزين باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.

