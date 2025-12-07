قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيديو غير صحيح.. تفاصيل سرقة رفات الموتى بمقابر الخصوص بالقليوبية
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف محمد.. النيابة العامة تكشف في بيان رسمي 3 دقائق حسمت المأساة
بريطانيا.. رجال يرشون رذاذ الفلفل في مطار هيثرو واعتقال مشتبه به في الهجوم
فعل في الأجواء الباردة.. يفتح الله عليك به الأبواب من حيث لا تدري
مصر تواجه المغرب في نهائي كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة سيدات اليوم
باستثمارات 4.8 مليار جنيه.. التنمية الصناعية تطلق مجمعا جديدا بمدينة بأكتوبر
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
اقتصاد

باستثمارات 4.8 مليار جنيه.. التنمية الصناعية تطلق مجمعا جديدا بمدينة بأكتوبر

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
ولاء عبد الكريم

أعلنت مجموعة التنمية الصناعية  (IDG) عن إطلاق المجمع الصناعي e2 أكتوبر الجديدة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة. 

وسيتم تطوير المشروع بتكلفة استثمارية قدرها 4.8  مليار جنيه وعلى مساحة  1.6مليون متر مربع. 

وتمثل هذه الخطوة انطلاقة فصل جديد في جهود تطوير مجتمعات صناعية متكاملة، من شأنها دعم التصنيع المحلي، واستقطاب الاستثمارات، والمساهمة الفعالة في تعزيز النمو الصناعي في جمهورية مصر العربية.

يتمتع المجمع الصناعي الجديد بموقع استراتيجي متميز، حيث تقع على بُعد ٦٠ دقيقة فقط من مدينة ٦ أكتوبر. ويُمثّل المجمع نقطة وصل رئيسية تُسهّل الوصول إلى طريق الواحات والطريق الدائري ومعظم الطرق الرئيسية، مما يجعله وجهة مثالية لجذب الاستثمارات.


وسيُجهَّز المجمع بجميع الخدمات التكميلية عالية الجودة، بما في ذلك بنية تحتية عصرية، وحلول طاقة متجددة، ومركز لوجستي متكامل. ويهدف هذا إلى توفير منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال والشركات، وتُسهِم في تنمية مشروعاتهم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.وستتنوع استخدامات الأراضي لتشمل الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.

ومن المتوقع أن يجذب مجمعe2 New October  الجديد استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة، إلى جانب توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل في مختلف الصناعات، وبناء وتطوير ما يصل إلى 100 مصنع متوقع إنشائه. وتخطط مجموعة التنمية الصناعية   IDG للانتهاء من تنفيذ وتسليم المجمع خلال ثلاث سنوات، كما بدأ بالفعل طرح الأراضي للشركات الراغبة في الاستثمار اعتبارًا من النصف الثاني لهذا العام.

وفي هذا الإطار، أعرب شادي وليم، الرئيس التنفيذي للتنمية الصناعية (IDG)، عن فخره بإطلاق المجمع الصناعي الجديد "e2 New October"، مؤكدًا أنه يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة للمجموعة في تأسيس وتنمية المدن الصناعية المتكاملة.

وقال وليم: "على مدار الـ 18 عامًا الماضية، حرصت IDG على تقديم حلول صناعية مبتكرة تلبي طموحات واحتياجات المستثمرين. وتأتي "e2 New October" لتكون استكمالًا مباشرًا لقصة نجاح المنطقة الصناعية "e2 October" التي أطلقناها في عام 2008، ولتكون عاصمة صناعية جديدة."

وأضاف: " ونرى أن مناطقنا الصناعية الأربع – شرق بورسعيد وe2 Alamein وe2 October وe2 New October  – تلعب أدوارًا استراتيجية مختلفة. شرق بورسعيد وe2 Alamein  تمثلان بوابات للتصدير ونقل عمليات التصنيع من الدول القريبة جغرافياً وبناء سلاسل امداد متكاملة تدعمها، بينما e2 October وe2 New October  مخصصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم المنتجين المصريين لخدمة السوق المحلي مع حلول لوجستية متكاملة.

ويأتي اختيار هذه المواقع لضمان التوازن بين الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي وتسهيل العمليات اللوجستية."

كما تُمثل هذه المناطق نموذجًا رائدًا للمدن الصناعية الذكية المستدامة، حيث تتكامل الكفاءة الاقتصادية مع المسؤولية البيئية. نحن نتبنى مفهومًا يتجاوز مجرد توفير الأراضي، ليشمل دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في إدارة البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، وتوفير بيئة عمل متكاملة تسرّع التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ومن جهته اكد محمد شهاب عبد الوهاب، مدير قطاع العمليات لمجموعة التنمية الصناعية (IDG)": إن اطلاقe2 new  October  يمثل نقلة نوعية في التزامنا بتوفير بيئة أعمال صناعية متكاملة ومستدامة، تساهم في نمو الأعمال. قمنا مؤخرًا بتوقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين، مع بنك مصر والبنك العربي لتقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى التعاون مع شركة DCarbon لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، ومع شركة Regus لتأجير مساحات العمل والمكاتب المجهزة في كل من e2 October وe2 Alamein.

 هذا التعاون المزدوج سيمكن شركاءنا الصناعيين من التوسع والنمو بثقة، مع ضمان خفض التكاليف التشغيلية وتحسين التنافسية في مواجهة التحديات العالمية حيث نعمل على تطوير البنية التحتية للمستقبل، حيث تلتقي الكفاءة الاقتصادية بالمسؤولية البيئية."

تتميز مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بمحفظة أراضٍيها الصناعية والتي تضم مساحات تبلغ 23.4 مليون متر مربع، مما يتيح لها تطوير مدن صناعية متكاملة على نطاق واسع. استثمرتIDG  بشكل كبير على مدار السنوات الماضية في إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة هذه المدن، والتي توفر للشركات المحلية والدولية بيئة صناعية مثالية تتميز بأفضل الخدمات المتكاملة عالية الجودة. كما تساهم IDG بشكل فعال في تنمية القطاع الصناعي في مصر والقارة الأفريقية من خلال توفير بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يسهل الوصول إلى الأسواق لعالمية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم التنمية الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة التنمية الصناعية (IDG) أطلقت في عام 2008  مجمع "e2أكتوبر" كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي يحتضن نخبة من كبرى الشركات ورواد الصناعة المحلية والدولية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وفي عام 2019، بدأت  IDGتطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، لتكون بوابة للمستثمرين الراغبين في اختراق الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدين من الحوافز والمزايا الاستثمارية الفريدة للمنطقة. 

كما أصبحت (IDG) أول شركة تمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع " العلمين e2"، الذي يمثل بوابة استراتيجية للتجارة العالمية بفضل موقعه على ساحل البحر الأبيض المتوسط وبنيته التحتية المتطورة، كما تلتزم  IDG بتطبيق معايير التنمية المستدامة في جميع مجمعاتها الصناعية عبر تبني أحدث ممارسات الاقتصاد الدائري، بما يحقق أقصى مردود إيجابي على المجتمع والبيئة المحيطة.

