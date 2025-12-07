قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أزمة مستحقات الزمالك تتصاعد.. وشوبير: الدولة لن تتدخل

الزمالك
الزمالك
منار نور

علّق الإعلامي أحمد شوبير على الأزمة المشتعلة داخل نادي الزمالك بسبب عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية، وما ترتب على ذلك من تهديد عدد كبير منهم بالرحيل وفسخ العقود، خاصة المحترفين مثل بنتايك وبيزيرا.

وقال شوبير: "هناك من يتساءل: أين دور الدولة فيما يحدث داخل الزمالك؟ وأنا أسأل بدوري: ماذا يمكن أن تقدمه الدولة للنادي؟ والسؤال الذي يثير قلق جماهير الزمالك الآن هو: هل سيستمر اللاعبون الأجانب أم يرحلون؟".

وأوضح أنه حتى اللحظة لم يُقدم أي لاعب جديد على فسخ عقده، إلا أن الوضع ما زال شديد القلق بسبب غياب السيولة المالية وغياب الحلول. وأضاف: "قرأنا أن بنتايك فسخ تعاقده، لكن الحقيقة أنه هدّد بالفسخ فقط بسبب مستحقاته، فيما أكد الزمالك أن المدة القانونية لمطالبته بالفسخ لم تنتهِ بعد. المستشار القانوني محمد متولي أوضح أن اللاعب لا يحق له الفسخ قبل نهاية ديسمبر، وأن مستحقاته البالغة 75 ألف دولار سيتم صرفها قبل الموعد المحدد".

وتحدث شوبير عن بيزيرا قائلاً: "بيزيرا ليس ابن النادي، لا والده كان لاعبًا ولا والدته. هو يحب المال وهذا أمر طبيعي، فجميع اللاعبين سواء محترفين أو مصريين يبحثون عن حقوقهم. كبار اللاعبين مثل عبدالله السعيد، حسني عبدربه، إمام عاشور، وسام أبوعلي وغيرهم كانت لهم مواقف مشابهة. ومن غير المنطقي أن يغضب البعض من لاعب يطالب بأجره، فهي مهنته ومن حقه أن يحصل على مستحقاته".

وأضاف أن الوضع داخل الزمالك يستدعي القلق ويتطلب توفير الأموال بشكل عاجل. كما أشار إلى تصريحات المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، الذي أكد أن هناك شائعات تستهدف القلعة البيضاء، وأن إدارة النادي ستعقد جلسة مع الجهات المختصة لمناقشة ملف أرض أكتوبر، إضافة إلى استكمال خطوات إنشاء شركة الكرة والإعلان عن الأسماء قريبًا. وقال شوبير إنه يقدّر موقف هشام نصر وتصديه للأزمة.

شوبير نادي الزمالك ازمة نادي الزمالك

