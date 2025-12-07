جولة تفقدية لرئيس شركة الصرف الصحي بموقع “9 ن” بالإسكندرية

قام المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية داخل موقع 9 ن، أحد أهم المواقع التشغيلية للشركة، وذلك لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة التشغيل داخل الموقع.

ويُعد موقع 9 ن نموذجًا رائدًا في التميز التشغيلي، إذ تبلغ مساحته نحو 360 فدانًا، ويحتوي على مجموعة من الغابات الشجرية بمساحة 140 فدانًا، كما تم تجهيزه وفق أحدث النظم البيئية والتقنية لاستقبال ومعالجة مخلفات الصرف بطريقة آمنة ومستدامة، طبقًا لتوجيهات الإدارة العليا.

وخلال الجولة، اطلع "قنديل" على أعمال التشغيل والصيانة، كما زار محطة الطاقة الشمسية بالموقع بقدرة 360 كيلو/وات، والتي توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الموقع بكفاءة، بما يدعم استدامة العمليات ويعزز تطبيق معايير المأمونية والسلامة.

وأكد رئيس الشركة حرص الإدارة على متابعة جميع مواقع التشغيل عن قرب لضمان تقديم خدمات الصرف الصحي بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مع الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية الحديثة.