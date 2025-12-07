قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تكشف ألغاز موت السباح يوسف وفساد مسئولين واستدعاء رئيس الاتحاد
إيرادات الأفلام.. فرحة أحمد السعدني وتراجع عمرو يوسف
رئيس الوزراء اللبناني: لسنا في حالة سلام مع إسرائيل
نفق يربط بينهما.. تفاصيل تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
ملكية ناد ودور سفير سياحي.. تفاصيل العرض السعودي التاريخي لخطف محمد صلاح
ميرز: سبب عدم زيارة نتنياهو لألمانيا هو مذكرة توقيف المحكمة الجنائية
صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن حركة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة استؤنفت اليوم بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم أمام دخول المساعدات من الأراضي المصرية.

وأشار إبراهيم إلى أنّ هذا الإغلاق المؤقت يحدث بشكل دوري، نتيجة تعليق سلطات الاحتلال الإسرائيلية عملية دخول المساعدات يومي الجمعة والسبت، وهو ما اعتاد عليه الجانب المصري في تنظيم دخول المساعدات.

قافلة "زاد العزة 88" تنطلق لدعم القطاع

وفي مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح إبراهيم أنّ القافلة رقم 88 ضمن سلسلة "زاد العزة"، التي يسيّرها الهلال الأحمر المصري، تحركت منذ فجر اليوم باتجاه منفذ كرم أبو سالم.

وأضاف أن الشاحنات تحمل أكثر من 4400 طن من السلال الغذائية والدقيق، إلى جانب 3700 طن من المستلزمات الطبية، و1150 طن من المواد البترولية، لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

مواد إيواء ودعم الشتاء ضمن القافلة

وتشمل قافلة المساعدات مواد الإيواء الخاصة بالشتاء، حيث تحتوي على أكثر من 71 ألف بطانية، وحوالي 50 ألف قطعة من الملابس الشتوية، بالإضافة إلى نحو 18 ألف خيمة، تم إعدادها من قبل الهلال الأحمر المصري وإرسالها منذ الفجر إلى المنفذ.

وأكد إبراهيم أنّ هذه الجهود تهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية للأسر الفلسطينية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء وما يترتب عليه من احتياجات عاجلة.

عراقيل الاحتلال الإسرائيلي وتأثيرها على وصول المساعدات

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن السلطات الإسرائيلية تضع عراقيل متواصلة أمام دخول المساعدات، أبرزها بطء آلية التدقيق والمراجعة على الجانب الآخر من المنفذ، مما يؤدي إلى إبطاء حركة دخول الشاحنات وتقليص أعداد القوافل المسموح لها بالعبور.

واختتم إبراهيم حديثه بالتأكيد على استمرار الجهود المصرية في إيصال الدعم الإنساني والإغاثي لسكان قطاع غزة، رغم التحديات والعراقيل، مع المحافظة على انتظام دخول القوافل وحرص الهلال الأحمر المصري على تغطية كافة الاحتياجات الأساسية.

