قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس الخصوص عن سرقة جثث من المقابر: غير صحيح وخلاف عائلي على الميراث

مقابر
مقابر
إبراهيم الهواري

أعلن محمد غنيم رئيس مدينة الخصوص تفاصيل ما تداوله إحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود وقائع سرقة جثث في مقابر الخصوص.
وأشار إلى إن ماحدث هو خلاف عائلى بين ورثة 3 عيون مقابر، وحرر محضرا في قسم شرطة الخصوص وجري إحالتهم إلى النيابة وحدث التصالح فيما بينهم امام النيابة ولا صحة لما ذكر من سرقة جثث.
الواقعة غير صحيحة 
أوضح رئيس المدينة أن سيدة زعمت قيام أحد مسؤولي المقابر بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، بسرقة رفات جثة والدتها من داخل المقبرة وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة ونفي ما ورد بالفيديو، وتبين أن حقيقة الأمر تعود إلى خلاف عائلي على ملكية ورث مقابر بين بائع ومشتري، وأن أطراف النزاع من منطقة المطرية بالقاهرة.
وتابع أن الخلاف يخص 3 عيون ورث بين الأطراف المتنازعة ولجاء أحد الأطراف لاختلاق الواقعة للضغط على الطرف الآخر ومماطلته في دفع ثمن البيع، ولا صحة لإدعاء سرقة الرفات أو العبث بالمقابر.
وأوضح أنه جرى اتهام مسؤول المقابر باطلًا، وتبين أن السيدة التي ظهرت في الفيديو المتداول والدها يمتلك مقبرتين وقام ببيع إحداهما دون علمها، وهو ما أدى إلى نشوب الخلاف وتصاعد الاتهامات، وتحرر محضرا في الجهات الأمنية بالواقعة للطرفين، واللذين أقرّا بالتصالح أمام جهات التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية الخصوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

طرح 40 وحدة إدارية كاملة التشطيب والمرافق للبيع بالقرعة العلنية في 6 أكتوبر

جانب من اللقاءات

وزيرة التخطيط تعقد لقاءات مكثفة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والإفريقية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد