رئيس الخصوص عن سرقة جثث من المقابر: غير صحيح وخلاف عائلي على الميراث

أعلن محمد غنيم رئيس مدينة الخصوص تفاصيل ما تداوله إحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود وقائع سرقة جثث في مقابر الخصوص.

وأشار إلى إن ماحدث هو خلاف عائلى بين ورثة 3 عيون مقابر، وحرر محضرا في قسم شرطة الخصوص وجري إحالتهم إلى النيابة وحدث التصالح فيما بينهم امام النيابة ولا صحة لما ذكر من سرقة جثث.

الواقعة غير صحيحة

أوضح رئيس المدينة أن سيدة زعمت قيام أحد مسؤولي المقابر بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، بسرقة رفات جثة والدتها من داخل المقبرة وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة ونفي ما ورد بالفيديو، وتبين أن حقيقة الأمر تعود إلى خلاف عائلي على ملكية ورث مقابر بين بائع ومشتري، وأن أطراف النزاع من منطقة المطرية بالقاهرة.

وتابع أن الخلاف يخص 3 عيون ورث بين الأطراف المتنازعة ولجاء أحد الأطراف لاختلاق الواقعة للضغط على الطرف الآخر ومماطلته في دفع ثمن البيع، ولا صحة لإدعاء سرقة الرفات أو العبث بالمقابر.

وأوضح أنه جرى اتهام مسؤول المقابر باطلًا، وتبين أن السيدة التي ظهرت في الفيديو المتداول والدها يمتلك مقبرتين وقام ببيع إحداهما دون علمها، وهو ما أدى إلى نشوب الخلاف وتصاعد الاتهامات، وتحرر محضرا في الجهات الأمنية بالواقعة للطرفين، واللذين أقرّا بالتصالح أمام جهات التحقيق.