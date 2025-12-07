تامر عبدالحميد يكشف تفاصيل سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك

كشف تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق عن تفاصيل اجتماع مجلس الإدارة بالنادي حول فرعه بأكتوبر .

وقال تامر عبدالحميد في عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أرض الزمالك بعد ما خلّوها سكني وسياحي وفندقي راحوا باعتين لجهاز أكتوبر عايزين يزوّدوا كمان نشاط طبي وتعليمي (مستشفى + مدرسة) وده قرار مجلس الإدارة إللي بيثبت كلامي.

وأضاف : يعني باختصار أرض الزمالك اللي كانت مخصصة لنادي واستاد بقت قدّامكم مشروع شامل: كومباوند + مول + نايت كلوب + مستشفى + مدرسة ،أنتوا اللي غيرتوا الغرض الأصلي للأرض! ولم يتم البناء في المهلة المحددة وعلشان كده اتسحبت.

وأردف : واضح إنها مكنتش مشروع نادي بالنسبة لكم ده كان مشروع العمر ليكم كل واحد منكم ماسك حتة وبيفصلها على مزاجه والبيزنس هو اللي سايق.

وأختتم تامر عبدالحميد : اللي بيحصل ده مكنش تطوير، كان تفريغ للأرض من قيمتها الرياضية وتحويلها لبزنس كامل الدسم. تحت غطاء علم الزمالك.