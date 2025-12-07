تشكيل برايتون ووست هام يونايتد بمباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي

أعلن فابيان هوتسلر المدير الفني لفريق برايتون التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة وست هام من اليوم الأحد 7 ديسمبر، على أرض ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل برايتون ضد وست هام اليوم كالتالي:
حراسة المرمى: فيربروجين.
الدفاع: كاديوغلو - لويس دانك - فان هيكي - ماتس ويفر.
الوسط: دييجو جوميز - كارلوس بايبا - جورجينيو روتر.
الهجوم: دي كوريبر - يانكوبا مينتيه - داني ويلبيك.
وأعلن نونو سانتو مدرب نظيره وست هام يونايتد تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: ألفوس أريولا.
الدفاع: مافروبانوس - توديبو - ماكس كيلمان.
الوسط: وان بيساكا - جويدو رودريجيز - لوكاس باكيتا - مالك ضيوف.
الهجوم: سامرفيل - جارود بوين - ماتيوس فيرنانديز.