تشكيل برايتون ووست هام يونايتد بمباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي

أعلن فابيان هوتسلر المدير الفني لفريق برايتون التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة وست هام من اليوم الأحد 7 ديسمبر، على أرض ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل برايتون ضد وست هام اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروجين.

الدفاع: كاديوغلو - لويس دانك - فان هيكي - ماتس ويفر.

الوسط: دييجو جوميز - كارلوس بايبا - جورجينيو روتر.

الهجوم: دي كوريبر - يانكوبا مينتيه - داني ويلبيك.

وأعلن نونو سانتو مدرب نظيره وست هام يونايتد تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفوس أريولا.

الدفاع: مافروبانوس - توديبو - ماكس كيلمان.

الوسط: وان بيساكا - جويدو رودريجيز - لوكاس باكيتا - مالك ضيوف.

الهجوم: سامرفيل - جارود بوين - ماتيوس فيرنانديز.