أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات

بطاطس وقرنبيط بشاميل من الأكلات التي يمكنك تناولها خلال فصل الشتاء لأنها تمنحك الشعور بالدفئ وتتمتع بمذاق شهي ومختلف عن الأطباق الأخرى.

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل، فيما يلي

مقادير بطاطس وقرنبيط بشاميل



● بطاطس مسلوقة شرائح

● قرنبيط مسلوق

● ملح وفلفل

● زيتون أخضر

● لحمة مفرومة معصجة

● بشاميل

● جبنة موتزاريلا مبشورة

طريقة تحضير بطاطس وقرنبيط بشاميل



يضرب القرنبيط مع قليل من البشاميل في الكبة

يضرب نصف كمية البطاطس مع قليل من البشاميل في الكبة

في بايركس يوضع شرائح البطاطس

ثم خليط القرنبيط

ثم اللحمة المفرومة والزيتون

ثم خليط البطاطس بالبشاميل

ثم طبقة أخرى من البشاميل

وفوقه الموتزاريلا

ثم تطهى في الفرن حتى ذوبان الجبنة واحمرار الوجه

وتقدم ساخنة