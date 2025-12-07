من أبرز الأكلات الآسيوية.. طريقة عمل فراخ بصوص الكاري بأسهل الخطوات

فراخ بصوص الكاري من أبرز الأكلات الأسيوية التي يقبل عليها الأشخاص في المطاعم الكبرى وبسبب سعرها الباهظ، تتجه الكثير من الأمهات لتعليم طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات الفراخ بصوص الكاري

½ كيلو صدور فراخ مكعبات

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص توم مفروم

معلقة كبيرة كاري

معلقة صغيرة كركم (اختياري)

معلقة صغيرة بابريكا

ملح + فلفل أسود

كوب كريمة طبخ أو لبن + معلقة دقيق

معلقة زبدة + معلقة زيت

فلفل ألوان مقطع (اختياري)

رشة زنجبيل بودر لو بتحبي الطعم الآسيوي

طريقة الفراخ بصوص الكاري

1) تتبيل الفراخ

تبّلي الفراخ بالملح والفلفل والكاري والبابريكا.

سيبيها ربع ساعة لو عندك وقت.

2) تحمير الفراخ

سخّني الزبدة والزيت مع بعض.

نزلّي مكعبات الفراخ وشيّحيها لحد ما تاخد لون ذهبي خفيف.

طلّعيها على جنب.

3) تجهيز الصوص

في نفس الطاسة: ضيفي البصل وقلّبيه لحد ما يطرى.

أضيفي التوم لحد ما ريحته تطلع.

ضيفي الكاري + الكركم + رشة زنجبيل (اختياري) وقلّبيهم ثواني.

4) إضافة السوائل

ضيفي الكريمة مباشرة.

أو ذوّبي معلقة دقيق صغيرة في نص كوب لبن الأول وبعدين ضيفيه.

قلّبي كويس وسيبيه يغلي دقيقتين.

5) دمج الفراخ

رجّعي الفراخ للطاسة.

اتركي الفراخ تتسبك 5–7 دقايق لحد ما الصوص يتقل.

تقدم مع رز بسمتي أبيض