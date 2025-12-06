قدم الشيف عماد الخشت، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كشك صعيدى بالدجاج والتقلية، فهو من الأطباق الرئيسية الشهية واللذيذة أيضا.

مقادير كشك صعيدى بالدجاج والتقلية

● 3 كوب كشك صعيدي

● 1 دجاجة بلدي مسلوقة مخلية

● ‎لتر مرق دجاج دسم

● ‎كوب لبن رائب

● ‎كوب سمن بلدي

● 2 كوب بصل مفري خشن مقلي في السمن

● 2 ملعقة ثوم مفري

● ملح

للتقديم دمعة طماطم بالثوم:-

● 2 ملعقة سمن بلدي

● 2 كوب عصير طماطم طازج

● ملعقة ثوم



طريقة تحضير كشك صعيدى بالدجاج والتقلية

يحمر الثوم في السمن ثم يضاف عصير الطماطم ويترك على حرارة هادئة حتى يتسبك

طريقة عمل الكشك:

ينقع الكشك في المرق حتى يتفتت

يرفع على النار مع المرق حتى يغلي

يضاف اللبن الرايب شيئاً فشيئًا حتى لا يفقد القوام

تخفض الحرارة ويترك ليغلي حتى التسوية

تخلى الدجاجة وتقطع قطعًا صغيرة وتلف مع بعض الثوم في سمن قلي البصل على نار متوسطة

تضاف قطع الدجاج إلى الكشك وتقلب

يغرف ويجمل بالبصل المحمر في السمن وبعض من قطع الدجاج المخلي

يقدم مع دمعة طماطم بالثوم