قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
بعد بنتايج..خوان بيزيرا يتقدم بإنذار لإدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
معملوش الواجب.. القبض على معلم تعدى على التلاميذ بالضرب داخل مدرسة بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كشك صعيدى بالدجاج والتقلية

كشك صعيدي
كشك صعيدي
هاجر هانئ

قدم الشيف عماد الخشت، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كشك صعيدى بالدجاج والتقلية، فهو من الأطباق الرئيسية الشهية واللذيذة أيضا.

مقادير كشك صعيدى بالدجاج والتقلية

● 3 كوب كشك صعيدي
● 1 دجاجة بلدي مسلوقة مخلية
● ‎لتر مرق دجاج دسم
● ‎كوب لبن رائب
● ‎كوب سمن بلدي
● 2 كوب بصل مفري خشن مقلي في السمن
● 2 ملعقة ثوم مفري
● ملح

للتقديم دمعة طماطم بالثوم:-
● 2 ملعقة سمن بلدي
● 2 كوب عصير طماطم طازج
● ملعقة ثوم


طريقة تحضير كشك صعيدى بالدجاج والتقلية

يحمر الثوم في السمن ثم يضاف عصير الطماطم ويترك على حرارة هادئة حتى يتسبك
طريقة عمل الكشك:

ينقع الكشك في المرق حتى يتفتت
يرفع على النار مع المرق حتى يغلي
يضاف اللبن الرايب شيئاً فشيئًا حتى لا يفقد القوام
تخفض الحرارة ويترك ليغلي حتى التسوية
تخلى الدجاجة وتقطع قطعًا صغيرة وتلف مع بعض الثوم في سمن قلي البصل على نار متوسطة
تضاف قطع الدجاج إلى الكشك وتقلب
يغرف ويجمل بالبصل المحمر في السمن وبعض من قطع الدجاج المخلي
يقدم مع دمعة طماطم بالثوم

كشك صعيدى طريقة عمل كشك صعيدى بالدجاج والتقلية مقادير كشك صعيدى بالدجاج والتقلية طريقة تحضير كشك صعيدى بالدجاج والتقلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

إنجي كيوان

بعد إعلان أحمد سعد.. إنجي كيوان تواصل تصوير “وننسى اللي كان”

عقد قران سامر أبو طالب

سامر أبو طالب ينشر صور عقد قرانه على هبة زكريا

عمرو عابد

عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مجددا مع أبطال «أوقات فراغ».. خاص

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد