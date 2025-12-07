وسيم السيسي: جميع الأديان السماوية حثت على عدم الأذى والتقدير وتجنب التطاول

أكد الدكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات، أن جوهر كافة الأديان قائم على مبدأ واحد وهو تحقيق السلام بين الناس، مشدداً على أن هذا السلام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر منظومة القيم الأخلاقية، وعلى رأسها الاحترام المتبادل الذي يُعد أساس استمرار أي علاقة إنسانية.

الاحترام.. ضمان استمرارية العلاقات

أوضح الدكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات، خلال لقائه ببرنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الاحترام هو السبب الرئيسي لبقاء العلاقات، سواء كانت زوجية أو اجتماعية، متابعا أن حياة زوجية قد تستمر لعشرات السنين ما دام فيها احترام، حتى لو لم تكن هناك مشاعر أخرى قوية، فالاحترام واجب وهو سبب بقاء العلاقات".

وأضاف الدكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات، أنه طالما وُجد الاحترام بين طرفين، يظل هناك أمل في إصلاح العلاقة، أما إذا فُقد "فعلى العلاقة السلام".



وعرّف الدكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات، الاحترام بأنه "عدم إيذاء مشاعر الآخر بصورة أو أخرى، سواء بالكلمة، أو بالنظرة، أو بالتصرف"، مؤكداً أن جميع الأديان السماوية حثت على عدم الأذى والتقدير وتجنب التطاول، فهذا هو جوهر الدين.