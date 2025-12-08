قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفال القوس والسهم.. هل يعود محمد صلاح للدوري المصري؟
هتشريها بكام انهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالبورصة والأسواق
16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟
هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب ولاية ألاسكا
رغم اتفاق السلام.. تايلاند تشن ضربات جوية قرب حدودها مع كمبوديا
اليوم.. استكمال محاكمة 42 متهما بخلية التجمع
8 أسباب تجلب لك البركة في حياتك.. الإفتاء توصي بها
بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف شرق غزة
السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة
مرأة ومنوعات

طريقة عمل دجاج بالليمون المعصفر والزيتون.. جديدة وغير تقليدية

دجاج بالليمون المعصفر والزيتون
دجاج بالليمون المعصفر والزيتون
هاجر هانئ

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج بالليمون المعصفر والزيتون، فهو من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية و المختلفة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير دجاج بالليمون المعصفر والزيتون


● صدور دجاج شرائح

● زبدة

● زيت

● ملح وفلفل

● بهارات دجاج

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● دقيق

● مرقة

● ليمون معصفر مفروم

● زيتون اخضر مفروم

● بقدونس مفروم

طريقة تحضير دجاج بالليمون المعصفر والزيتون


في بولة توضع شرائح دجاج , بهارات دجاج , رشة ملح و تقلب المكونات
في طاسة على النار يوضع زيت ثم توضع شرائح دجاج متبلة و تشوح حتى تمام السوى ثم ترفع من على النار
في نفس الطاسة توضع زبدة , زيت , بصل مفروم , رشة ملح , رشة فلفل أسود و تشوح المكونات
ثم يضاف ثوم مفروم ثم تقلب المكونات ثم يضاف دقيق تدريجياً و تقلب المكونات ثم تضاف مرقة و تقلب المكونات
ثم توضع شرائح الدجاج إلى الصوص مع زيتون مفروم , ليمون معصفر مفروم , بقدونس مفروم
تقلب المكونات و تترك قليلاً على النار
يضاف رشة ملح , رشة فلفل و تقلب المكونات
ثم ترفع من على النار و توضع في طبق تقديم ثم يقدم.

