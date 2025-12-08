طريقة عمل دجاج بالليمون المعصفر والزيتون.. جديدة وغير تقليدية

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج بالليمون المعصفر والزيتون، فهو من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية و المختلفة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير دجاج بالليمون المعصفر والزيتون



● صدور دجاج شرائح

● زبدة

● زيت

● ملح وفلفل

● بهارات دجاج

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● دقيق

● مرقة

● ليمون معصفر مفروم

● زيتون اخضر مفروم

● بقدونس مفروم

طريقة تحضير دجاج بالليمون المعصفر والزيتون



في بولة توضع شرائح دجاج , بهارات دجاج , رشة ملح و تقلب المكونات

في طاسة على النار يوضع زيت ثم توضع شرائح دجاج متبلة و تشوح حتى تمام السوى ثم ترفع من على النار

في نفس الطاسة توضع زبدة , زيت , بصل مفروم , رشة ملح , رشة فلفل أسود و تشوح المكونات

ثم يضاف ثوم مفروم ثم تقلب المكونات ثم يضاف دقيق تدريجياً و تقلب المكونات ثم تضاف مرقة و تقلب المكونات

ثم توضع شرائح الدجاج إلى الصوص مع زيتون مفروم , ليمون معصفر مفروم , بقدونس مفروم

تقلب المكونات و تترك قليلاً على النار

يضاف رشة ملح , رشة فلفل و تقلب المكونات

ثم ترفع من على النار و توضع في طبق تقديم ثم يقدم.