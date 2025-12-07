قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
وفاة مدرس بنزيف حاد في المخ.. ونقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرته
أحمد موسى: الناس تعبانة ولازم ييجي الوقت اللي يجنوا فيه ثمار صبرهم وتحملهم
رابط مباشر.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
زوجة عمار الشريعي: أجمل أيام حياتي معه وأعيش على ذكرياتنا

في حلقة استثنائية وفنية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي، استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في استوديو _واحد من الناس_ رفيقة مشواره الإعلامية القديرة مرفت القفاص، وابنه المهندس مراد وصديق عمره أو “الصندوق الأسود” لكل أسراره، المنتج الكبير عمرو الصيفي.

وقالت الإعلامية *مرفت القفاص* إن أجمل حلقات عمار الشريعي كانت مع الإعلامي د. عمرو الليثي. وأضاف الليثي أنه كان قريبًا جدًا منه، وأن تأخر حضوره كان بسبب سفر ابنه مراد وإقامته في إنجلترا، وكذلك بسبب سفر زوجته. وأشارت زوجته إلى أن حياتها مع عمار كانت أجمل أيامها، وأنها تعيش على ذكرياتها معه وتذكرها دائمًا.

وأوضحت مرفت أن بداية العلاقة مع عمار كانت غير اعتيادية؛ فقد كان لا يفكر في الزواج خوفًا من أن يبعده أو يعطله عن الفن. وبعد الارتباط، قررا التفكير في هذا الأمر.

وعلق المنتج *عمرو الصيفي* أن فرح عمار جمع كل فناني مصر، وكانت هناك فقرة لسمير صبري وعمار الشريعي، وأغنية “الغراب جوزوه” بمشاركة جميلة وكانت مفاجأة في الفرح. وقال ابن عمار، *مراد*، إنه شاهد الفرح كثيرًا وكان سعيدًا جدًا؛ فقد كان متنوعًا وله فقرات جميلة وحب واضح. وأضافت زوجته أن فكرة الزواج كانت عبارة عن تجمع عائلي فقط، حيث حجزنا قاعة وتناولنا عشاءً عائليًا. وتحدثت عن أن عمار كان يتصل بها ويقول إن فيفي عبده ستكون حاضرة، وأن كل الفنانين حضروا. وكان الفرح جميلًا، ثم سافرنا إلى سويسرا وإنجلترا ولندن وأمريكا في شهر العسل.

وتتناول الحلقة أيضًا كيف نشأت قصة الحب بينهما والتي استمرت حتى نهاية حياته، ولأول مرة تتحدث مرفت عن فرحها مع عمار، وكذلك عن بداية الصداقة بينهما. كما تتحدث عن اللحظات الصعبة ووفاة عمار وكيف كانت حياتها بعد رحيله، وهل كان عمار يخشى الإنجاب خوفًا من أن يكون ابنه كفيف البصر. وتكشف عن أسباب فقدان البصر عند عمار (هل كان وراثيًا أم لا) وعن مرض القلب الذي كان يعاني منه، وكذلك معاناته من عموده الفقري. وأخيرًا توضح أصول عمار الصعيدية وعائلته من مدينة سمالوط بالمنيا، وهل ما زال منزلهم موجودًا هناك، وكيف تحدّى عائلته وعاش بالقاهرة من أجل الموسيقى وعشقه لها.

