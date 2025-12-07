زوجة عمار الشريعي: تأخرت في الانجاب بعد الزواج

في حلقة استثنائية وفنية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي ، استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في استوديو _واحد من الناس_ رفيقة مشواره الإعلامية القديرة مرفت القفاص، وابنه المهندس مراد، وصديق عمره أو "الصندوق الأسود" لكل أسراره، المنتج الكبير عمرو الصيفي.

وقالت الإعلامية _مرفت القفاص_ إنني كنت صديقتها قبل أن أكون زوجته، وأن الاحترام كان قائمًا بيننا. وأضافت أن _عمار_ كان متربيًا على أصول وكان يحسن معاملتي. وعقّبت وهي تبتسم: “كنت أغار عليه من الستات، وكنت صغيرة، وبعد ذلك تعاملت مع الأمر”. وأوضحت أن الإنجاب تأخر بعد الزواج، وعندما أكرمنا الله كنت حاملًا وكان سعيدًا جدًا وفرحانًا. وعندما سمع صوت ابنه _مراد_ كان في غاية السعادة، واطمأن من الطبيب على صحته، خاصةً أنه يرى.

وأشار ابنه مراد ، إلى أنه عندما توفي والده كان عمره ١٥ عامًا، وكان والده قد جهّزه لحياته بعد وفاته، خاصة بعد أن خضع لعملية قلب مفتوح. وقال إن والده كان صاحبه وأقرب الأشخاص إلى قلبه، وكانت تجربة والده فريدة. وقد سمّاه _مراد_ نسبةً إلى عمه _مراد_ وأيضًا إلى جدّ والده _مراد باشا_.

وعن مرض _عمار_ وهل كان وراثيًا، أجاب المنتج أن عائلة _عمار_ كانت تتزوج داخليًا، مما أدى إلى ظهور مرض القلب في الأسرة نتيجة زواج الأقارب، وكذلك فقدان البصر.

وأحضر المنتج كواليس وأسرار خاصة عن _عمار الشريعي_، حيث ينتمي إلى قبيلة _الهوارة_ التي جاءت إلى الصعيد. وقد نمت عائلة الشريعي ولديها قصر شهير في مدينة _سمالوط_ بالمنيا، وقصر آخر في شارع _محمد علي_، وقصر في _الزيتون_ حيث تربى _عمار_. وأشار إلى أن _عمار_ من مواليد المنيا لكنه استقر في القاهرة، ودُفن في مقابر العائلة بالمنيا، وفقًا لرغبته.

وعقّبت زوجته بأن هذه كانت رغبته بأن يدفن هناك.