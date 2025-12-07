قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
وفاة مدرس بنزيف حاد في المخ.. ونقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرته
أحمد موسى: الناس تعبانة ولازم ييجي الوقت اللي يجنوا فيه ثمار صبرهم وتحملهم
رابط مباشر.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زوجة عمار الشريعي: تأخرت في الانجاب بعد الزواج

واحد من الناس
واحد من الناس

في حلقة استثنائية وفنية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي ، استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في استوديو _واحد من الناس_ رفيقة مشواره الإعلامية القديرة مرفت القفاص، وابنه المهندس مراد، وصديق عمره أو "الصندوق الأسود" لكل أسراره، المنتج الكبير عمرو الصيفي.

وقالت الإعلامية _مرفت القفاص_ إنني كنت صديقتها قبل أن أكون زوجته، وأن الاحترام كان قائمًا بيننا. وأضافت أن _عمار_ كان متربيًا على أصول وكان يحسن معاملتي. وعقّبت وهي تبتسم: “كنت أغار عليه من الستات، وكنت صغيرة، وبعد ذلك تعاملت مع الأمر”. وأوضحت أن الإنجاب تأخر بعد الزواج، وعندما أكرمنا الله كنت حاملًا وكان سعيدًا جدًا وفرحانًا. وعندما سمع صوت ابنه _مراد_ كان في غاية السعادة، واطمأن من الطبيب على صحته، خاصةً أنه يرى.

وأشار ابنه مراد ، إلى أنه عندما توفي والده كان عمره ١٥ عامًا، وكان والده قد جهّزه لحياته بعد وفاته، خاصة بعد أن خضع لعملية قلب مفتوح. وقال إن والده كان صاحبه وأقرب الأشخاص إلى قلبه، وكانت تجربة والده فريدة. وقد سمّاه _مراد_ نسبةً إلى عمه _مراد_ وأيضًا إلى جدّ والده _مراد باشا_.

وعن مرض _عمار_ وهل كان وراثيًا، أجاب المنتج أن عائلة _عمار_ كانت تتزوج داخليًا، مما أدى إلى ظهور مرض القلب في الأسرة نتيجة زواج الأقارب، وكذلك فقدان البصر.

وأحضر المنتج كواليس وأسرار خاصة عن _عمار الشريعي_، حيث ينتمي إلى قبيلة _الهوارة_ التي جاءت إلى الصعيد. وقد نمت عائلة الشريعي ولديها قصر شهير في مدينة _سمالوط_ بالمنيا، وقصر آخر في شارع _محمد علي_، وقصر في _الزيتون_ حيث تربى _عمار_. وأشار إلى أن _عمار_ من مواليد المنيا لكنه استقر في القاهرة، ودُفن في مقابر العائلة بالمنيا، وفقًا لرغبته.

وعقّبت زوجته بأن هذه كانت رغبته بأن يدفن هناك.

عمار الشريعي واحد من الناس عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

السباح يوسف محمد

والدة السباح الراحل يوسف محمد تطالب مسؤولي اتحاد السباحة بالاستقالة

أيمن الرمادي

بيكسب تعاطف الجماهير.. هجوم قوي من القباني على الرمادي بشأن فيريرا

إطلاق برنامج الدبلوماسي الصغير

الشباب والرياضة تستعد لإطلاق برنامج الدبلوماسي الصغير لإعداد النشء للمشاركات الدولية

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد