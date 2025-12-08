الدوري الفرنسي| أوكسير يفوز على ميتز.. وليون يخسر من لوريان

فاز فريق أوكسير على نظيره ميتز، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة 15 ببطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت ثلاثية أوكسير عن طريق لاسين سينايكو وأسامة العزوزي وكيفين دانوا في الدقائق 36، 39، 89.

فيما جاء هدف ميتز عن طريق جاوتر هين في الدقيقة 45+1.

وفي لقاء آخر، خسر فريق ليون من نظيره لوريان بهدف نظيف.

وجاء هدف لوريان عن طريق بابلو باجيس في الدقيقة 39.

وشهدت الدقيقة 42، حصول إينسلي نيلز لاعب ليون على بطاقة حمراء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليون المركز السادس برصيد 24 نقطة، فيما يأتي فريق لوريان في المركز 12 برصيد 17 نقطة.