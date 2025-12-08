لذيذ وسهل.. طريقة عمل جلاش البسطرمة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل جلاش البسطرمة

الجلاش
ريهام قدري

 الجلاش بالبسطرمة من الأطباق الشهية والسريعة التي يفضّلها الكثيرون، لما يجمعه من مذاق مميز وقوام مقرمش ونكهة غنية. ويمكن تقديمه كوجبة خفيفة على الإفطار أو العشاء، أو كطبق جانبي على مائدة العزومات.

 وفيما يلي طريقة سهلة لتحضيره بخطوات بسيطة ومتقنة.

المكونات

نصف كيلو من رقائق الجلاش.

200 إلى 250 غرامًا من البسطرمة المقطعة.

كوبان من الجبن المبشور (موزاريلا أو رومي).

بيضتان.

كوب من الحليب.

نصف كوب من السمن أو الزبدة المذابة.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح (اختياري حسب ملوحة البسطرمة).

---

طريقة التحضير

1. تحضير الحشوة

تُقطّع شرائح البسطرمة قطعًا صغيرة.

تُخلط مع الجبن المبشور والفلفل الأسود حتى تتجانس المكونات.


2. تجهيز صينية الجلاش

تُدهن الصينية بالسمن.

تُفرد نصف كمية رقائق الجلاش طبقةً فوق أخرى، مع دهن كل طبقة بكمية خفيفة من السمن.


3. إضافة الحشوة

تُوزّع الحشوة في منتصف الصينية.

تُغطّى ببقية رقائق الجلاش بالطريقة نفسها (ورقة جلاش ثم سمن خفيف).


4. التقطيع

يُقطّع الجلاش إلى مربعات أو مثلثات قبل إدخاله الفرن.


5. خليط الوجه

يُخلط الحليب مع البيض ورشة الملح جيدًا.

يُسكب الخليط فوق الجلاش بحيث يصل إلى جميع الزوايا.


6. الخَبز

يُخبز في فرن مُسخّن على درجة حرارة 180–200 لمدة 25–30 دقيقة،
حتى يصبح الوجه ذهبيًا ومقرمشًا.

التقديم

يُقدَّم الجلاش بالبسطرمة ساخنًا، ويمكن تقديمه كوجبة خفيفة أو طبق جانبي مميز على السفرة.

