لذيذ وسهل.. طريقة عمل جلاش البسطرمة

الجلاش بالبسطرمة من الأطباق الشهية والسريعة التي يفضّلها الكثيرون، لما يجمعه من مذاق مميز وقوام مقرمش ونكهة غنية. ويمكن تقديمه كوجبة خفيفة على الإفطار أو العشاء، أو كطبق جانبي على مائدة العزومات.

وفيما يلي طريقة سهلة لتحضيره بخطوات بسيطة ومتقنة.

المكونات

نصف كيلو من رقائق الجلاش.

200 إلى 250 غرامًا من البسطرمة المقطعة.

كوبان من الجبن المبشور (موزاريلا أو رومي).

بيضتان.

كوب من الحليب.

نصف كوب من السمن أو الزبدة المذابة.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح (اختياري حسب ملوحة البسطرمة).

---

طريقة التحضير

1. تحضير الحشوة

تُقطّع شرائح البسطرمة قطعًا صغيرة.

تُخلط مع الجبن المبشور والفلفل الأسود حتى تتجانس المكونات.



2. تجهيز صينية الجلاش

تُدهن الصينية بالسمن.

تُفرد نصف كمية رقائق الجلاش طبقةً فوق أخرى، مع دهن كل طبقة بكمية خفيفة من السمن.



3. إضافة الحشوة

تُوزّع الحشوة في منتصف الصينية.

تُغطّى ببقية رقائق الجلاش بالطريقة نفسها (ورقة جلاش ثم سمن خفيف).



4. التقطيع

يُقطّع الجلاش إلى مربعات أو مثلثات قبل إدخاله الفرن.



5. خليط الوجه

يُخلط الحليب مع البيض ورشة الملح جيدًا.

يُسكب الخليط فوق الجلاش بحيث يصل إلى جميع الزوايا.



6. الخَبز

يُخبز في فرن مُسخّن على درجة حرارة 180–200 لمدة 25–30 دقيقة،

حتى يصبح الوجه ذهبيًا ومقرمشًا.

التقديم

يُقدَّم الجلاش بالبسطرمة ساخنًا، ويمكن تقديمه كوجبة خفيفة أو طبق جانبي مميز على السفرة.