بالأسود اللامع.. سارة سلامة بجلسة تصوير جديدة في عيد ميلادها

خطفت الفنانة سارة سلامة أنظار جمهورها بإطلالة أنيقة بعد أن شاركت مجموعة من الصور الجديدة من احتفالها بعيد ميلادها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتمدت جلسة تصوير مميزة ارتكزت بالكامل على اللونين الأبيض والأسود، ما منح المشاهد طابعًا دراميًا جذابًا أعاد للأذهان روح جلسات التصوير القديمة بنفحة عصرية.

وظهرت سلامة في الصور بإطلالات متنوعة، بين الأناقة البسيطة والجرأة الهادئة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر كلاسيكية أبرزت ملامحها. كما اختارت الفنانة أزياء متناسقة مع فكرة الجلسة، فجاءت القطع بأقمشة ناعمة وقصّات بسيطة تُبرز التفاصيل في غياب الألوان.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الصور فور نشرها، حيث انهالت عليها التعليقات المهنّئة بعيد ميلادها، وأشاد الكثيرون بفكرة الجلسة وباختيار الفنانة للوحة لونية محدودة جعلت التركيز الأكبر على حضورها وتعبيراتها. وربط البعض بين اختياراتها الفنية في الجلسة وبين رغبتها في العودة للأضواء بإطلالة مختلفة تحمل رسالة تجديد وبساطة.

وتواصل سارة سلامة خلال الفترة الأخيرة نشاطها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب النسبي، فيما ينتظر جمهورها إعلانها عن أحدث أعمالها الفنية خلال الموسم القادم.