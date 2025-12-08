قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لم تكن سهلة
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات احترافية.. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

هاتف فيفو
هاتف فيفو
لمياء الياسين

أكدت أحدث التسريبات عن تصميم هاتفي فيفو S50 وS50 برو ميني القادمين وبعض مكوناته الداخلية الأساسية بينما لم تعلن شركة فيفو رسميًا عن تاريخ الإطلاق

 يشير منشور متداول على ويبو إلى أنه من المتوقع طرح السلسلة في 15 ديسمبر، مما يمهد الطريق لوصول الهاتف.

هاتف فيفو

مواصفات هاتف Vivo S50 

على الجانب الآخر يعد من المتوقع أن يأتي هاتف Vivo S50 بشاشة OLED كبيرة مقاس 6.59 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز ودقة 1.5K وقد ظهر الهاتف مؤخرًا على منصة Geekbench، مزودًا بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت.


أشارت شركة فيفو بالفعل إلى أنها ستحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X ووحدة تخزين UFS 4.1  و قد تشمل ميزات التصوير كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وإعدادًا خلفيًا ثلاثيًا يتميز بعدسة مقربة من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل. ويقال أيضًا إنها ستعمل بنظام Android 16 مع OriginOS 6 وتوفر شحنًا سريعًا بقوة 90 واط و لا توجد معلومات متاحة حول حجم البطارية. ومن المتوقع أن يتوفرً الهاتف بأربعة ألوان، مثل الأسود والأبيض والأزرق والأرجواني

مواصفات هاتف Vivo S50 Pro Mini
 

كشفت شركة Vivo عن المواصفات الأساسية لهاتف S50 Pro Mini من خلال إعلاناتها التشويقية الرسميةو يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.31 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.1. كما سيعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس .

يتضمن نظام الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا حساسًا للضوء VCS، وعدسة مقربة Sony IMX882، وعدسة فائقة الاتساع. أما الكاميرا الأمامية، فستحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مضادة للتشويه.


يعمل الجهاز ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. وتشمل الميزات الإضافية مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية 2.0، ومقاوم للماء بشهادتي IP68 وIP69، ومحركًا خطيًا بمحور X لتحسين تجربة اللمس.

هاتف Vivo S50 معدل تحديث معالج Snapdragon 8s ميزات التصوير نظام Android 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

إنستاباي

بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك

الراقصة شروق القاسم

ليست طبيبة .. مفاجأة غير سعيدة للراقصة شروق بعد تصدرها التريند

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

ترشيحاتنا

ثلاث سور تقرأها قبل النوم

ثلاث سور تقرأها قبل النوم.. تخبرك الملائكة بالحل والمخرج من مصيبتك

متى يظهر لك قرينك

متى يظهر لك قرينك من الجن؟.. احذر هذا الفعل يجعلك تراه أمامك

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية وكشف طبي لعلاج الفئات الفقيرة

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد