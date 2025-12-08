بميزات احترافية.. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

أكدت أحدث التسريبات عن تصميم هاتفي فيفو S50 وS50 برو ميني القادمين وبعض مكوناته الداخلية الأساسية بينما لم تعلن شركة فيفو رسميًا عن تاريخ الإطلاق

يشير منشور متداول على ويبو إلى أنه من المتوقع طرح السلسلة في 15 ديسمبر، مما يمهد الطريق لوصول الهاتف.

هاتف فيفو

مواصفات هاتف Vivo S50

على الجانب الآخر يعد من المتوقع أن يأتي هاتف Vivo S50 بشاشة OLED كبيرة مقاس 6.59 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز ودقة 1.5K وقد ظهر الهاتف مؤخرًا على منصة Geekbench، مزودًا بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت.



أشارت شركة فيفو بالفعل إلى أنها ستحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X ووحدة تخزين UFS 4.1 و قد تشمل ميزات التصوير كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وإعدادًا خلفيًا ثلاثيًا يتميز بعدسة مقربة من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل. ويقال أيضًا إنها ستعمل بنظام Android 16 مع OriginOS 6 وتوفر شحنًا سريعًا بقوة 90 واط و لا توجد معلومات متاحة حول حجم البطارية. ومن المتوقع أن يتوفرً الهاتف بأربعة ألوان، مثل الأسود والأبيض والأزرق والأرجواني

مواصفات هاتف Vivo S50 Pro Mini



كشفت شركة Vivo عن المواصفات الأساسية لهاتف S50 Pro Mini من خلال إعلاناتها التشويقية الرسميةو يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.31 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.1. كما سيعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس .

يتضمن نظام الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا حساسًا للضوء VCS، وعدسة مقربة Sony IMX882، وعدسة فائقة الاتساع. أما الكاميرا الأمامية، فستحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مضادة للتشويه.



يعمل الجهاز ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. وتشمل الميزات الإضافية مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية 2.0، ومقاوم للماء بشهادتي IP68 وIP69، ومحركًا خطيًا بمحور X لتحسين تجربة اللمس.