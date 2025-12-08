عشيقها محبوس في مخدرات.. كيف تخلصت فتاة من ابنتها بالمقابر| تفاصيل

تفاصيل مأساوية شهدتها واقعة العثور على رضيعة على قيد الحياة داخل مقابر المعصرة في جنوب القاهرة، حيث تبين أن والدتها حملت فيها من علاقة غير شرعية مع شاب وتم حبسه على ذمة قضية مخدرات وقامت بالتخلص منها وتركها.

تفاصيل العثور على رضيعة في مقابر المعصرة

الواقعة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، حيث عثر الأهالي في منطقة المعصرة على رضيعة في مقابر منطقة المعصرة بالقرب من طريق الأوتوستراد وانتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وجرى نقل الرضيعة لمستشفى النصر بحلوان لتلقي الرعاية اللازمة.

فور العثور على الرضيعة شكلت وحدة مباحث المعصرة فريق بحث برئاسة المقدم إسلام بكر، ومعاونيه الرائد إبراهيم كرم والنقيب حسام وجدي والنقيب محمد راضي، نجحوا في كشف لغز الواقعة حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة في العقد الثالث من عمرها.

وأشارت التحريات، إلى أن السيدة من محافظة الجيزة وتحديدا أوسيم وكانت على علاقة غير شرعية بشاب ثم حملت منه وتم حبسه في قضية مخدرات وحينما وضعت الرضيعة قامت بالتوجه بها إلى مقابر المعصر وتركتها وفرت هاربة.

