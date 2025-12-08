قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى تكرم خريجى ورشها التدريبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عشيقها محبوس في مخدرات.. كيف تخلصت فتاة من ابنتها بالمقابر| تفاصيل

رضيعة مقابر المعصرة
رضيعة مقابر المعصرة
أحمد مهدي

تفاصيل مأساوية شهدتها واقعة العثور على رضيعة على قيد الحياة داخل مقابر المعصرة في جنوب القاهرة، حيث تبين أن والدتها حملت فيها من علاقة غير شرعية مع شاب وتم حبسه على ذمة قضية مخدرات وقامت بالتخلص منها وتركها.

تفاصيل العثور على رضيعة في مقابر المعصرة

الواقعة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، حيث عثر الأهالي في منطقة المعصرة على رضيعة في مقابر منطقة المعصرة بالقرب من طريق الأوتوستراد وانتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وجرى نقل الرضيعة لمستشفى النصر بحلوان لتلقي الرعاية اللازمة.

فور العثور على الرضيعة شكلت وحدة مباحث المعصرة فريق بحث برئاسة المقدم إسلام بكر، ومعاونيه الرائد إبراهيم كرم والنقيب حسام وجدي والنقيب محمد راضي، نجحوا في كشف لغز الواقعة حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة في العقد الثالث من عمرها.

وأشارت التحريات، إلى أن السيدة من محافظة الجيزة وتحديدا أوسيم وكانت على علاقة غير شرعية بشاب ثم حملت منه وتم حبسه في قضية مخدرات وحينما وضعت الرضيعة قامت بالتوجه بها إلى مقابر المعصر وتركتها وفرت هاربة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ملابسات العثور على طفلة رضيعة ملقاة بمقابر المعصرة.

حيث تبين أن والدتها أنجبتها من علاقة غير شرعية من عشيقها المحبوس بقضية مخدرات وقامت بإلقائها فور ولادتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من قسم شرطة المعصرة، تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على طفلة رضيعة بمقابر المعصرة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث لكشف الملابسات وسرعة ضبط المتهمين.

وبالانتقال والفحص كشفت المعاينة والتحريات، التي أجرتها وحدة المباحث في المعصرة، العثور على طفلة رضيعة على قيد الحياة، وبإجراء التحريات وفحص الكاميرات بمحيط الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة قامت بإلقاء الفتاة.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السيدة بمحافظة الجيزة، وتبين أنها نشبت بينها وبين شاب علاقة غير شرعية حملت على أثرها في الطفلة، ثم جرى ضبط الشاب في قضية مخدرات ووضعت الطفلة وقامت بإلقائها في المقابر بالمعصرة.

مقابر المعصرة القاهرة المعصرة فتاة المعصرة أوسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يفند مزاعم الجماعات المتطرفة ويؤكد: الإسلام دين الحرية والإنسان

فتاوى

فتاوى | حكم اقتناء تماثيل ومجسمات على صور حيوانات وبشر .. ما الفرق بين الخطأ والخطيئة في الشرع وسبل تجاوزهما؟.. هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟

بروتوكول تعاون مع جامعة IQOU الأمريكية لإنشاء مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

بروتوكول تعاون مع جامعة IQOU الأمريكية لإنشاء مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

بالصور

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.

جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد