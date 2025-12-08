استقالة علي السعيد من قيادة فريق الكرة النسائية للزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي 5/0

قدم علي السعيد، المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي الزمالك، استقالته من منصبه عقب الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق أمام الأهلي بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الدوري المصري للكرة النسائية.

وتعد هذه الهزيمة من أثقل نتائج الفريق هذا الموسم، ما دفع السعيد إلى اتخاذ قرار الرحيل، بعدما كان قد تولى قيادة الجهاز الفني في سبتمبر الماضي عقب انتقاله من النادي الأهلي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تستعد للإعلان عن موقفها الرسمي بشأن الجهاز الفني وخطتها للمرحلة المقبلة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط توقعات بإجراء تغييرات واسعة داخل الفريق النسائي.