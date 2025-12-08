الجيش الرواندي يفوز على بريف هارتس المالاوي في بطولة أفريقيا للسلة سيدات

حقق فريق الجيش الرواندي لسيدات السلة فوزًا كبيرًا على بريف هارتس المالاوي بنتيجة 92-37، في المباراة التي أُقيمت اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات.

فرض الفريق الرواندي سيطرته منذ البداية، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 44-13 بفضل الأداء الهجومي القوي والدفاع المنظم.

وفي الشوط الثاني، واصل الجيش الرواندي تفوقه ووسع الفارق ليحسم اللقاء بالنتيجة النهائية 92-37.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات» خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري، ويستضيفها النادي الأهلي بمشاركة 12 فريقًا، جاءت قرعتها على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – ريج الرواندي – سبورتنج لواندا الأنجولي – جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي – فاب الكاميروني – هيئة الموانئ الكيني – فيرست بانك النيجيري.

المجموعة الثالثة: الجيش الرواندي – بريف هارتس المالاوي – C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي – فيل دو داكار السنغالي.