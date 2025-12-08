قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والقنوات الناقلة
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي.. وموعد انتهاء الأمطار
رياضة

الجيش الرواندي يفوز على بريف هارتس المالاوي في بطولة أفريقيا للسلة سيدات

فريق الجيش الرواندي
فريق الجيش الرواندي
عبدالحكيم أبو علم

حقق فريق الجيش الرواندي لسيدات السلة فوزًا كبيرًا على بريف هارتس المالاوي بنتيجة 92-37، في المباراة التي أُقيمت اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات. 

فرض الفريق الرواندي سيطرته منذ البداية، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 44-13 بفضل الأداء الهجومي القوي والدفاع المنظم. 

وفي الشوط الثاني، واصل الجيش الرواندي تفوقه ووسع الفارق ليحسم اللقاء بالنتيجة النهائية 92-37. 

وتقام بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات» خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري، ويستضيفها النادي الأهلي بمشاركة 12 فريقًا، جاءت قرعتها على النحو التالي: 
المجموعة الأولى: الأهلي – ريج الرواندي – سبورتنج لواندا الأنجولي – جمعية الأصدقاء الإيفواري. 

المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي – فاب الكاميروني – هيئة الموانئ الكيني – فيرست بانك النيجيري. 

المجموعة الثالثة: الجيش الرواندي – بريف هارتس المالاوي – C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي – فيل دو داكار السنغالي.

كرة القدم

