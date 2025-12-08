قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: منخفض أوروبي يضرب البلاد وتوقعات بأمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع
بسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيراميدز على مفترق طرق: فيستون مايلي يقترب من الرحيل ومفاجأة بشأن البديل المحتمل

فيستون ماييلي
فيستون ماييلي

 

تتصاعد الشكوك حول مستقبل فيستون مايلي مع نادي بيراميدز خلال ميركاتو الشتاء، بعد مطالبه المالية الضخمة لتجديد عقده، وهو ما وضع إدارة النادي أمام خيارين صعبين، تلبية مطالبه أو السماح له بالرحيل.

وسام ابو علي البديل المحتمل لـ فيستون مايلي في بيراميدز

في حال رحيل مايلي، يبدو أن إدارة بيراميدز قد حددت وسام أبو علي كخيار أول لتعويض غياب اللاعب، نظرًا لقدرته على قيادة هجوم الفريق وصناعة الفارق بما يتوافق مع فلسفة الفريق الهجومي، خصوصًا في ظل ضغط المباريات في الدوري ودوري أبطال افريقيا.

وتشير التقارير إلى أن إدارة بيراميدز تميل إلى عدم الانحناء لمطالب مايلي المالية، خاصة مع وجود بدائل قوية، وهو ما يعكس رغبة النادي في الحفاظ على التوازن المالي دون التأثير على مستوى الأداء داخل الملعب.

حتى الآن، يركز مايلي على تقديم أداء مميز في المباريات المقبلة، بينما يثار الجدل عن كثب حول قرارات الإدارة، وسط توقعات بأن يكون ملف تجديد العقد أو الرحيل أحد أبرز أحداث ميركاتو الشتاء للنادي.

فيستون مايلي بيراميدز وسام أبو علي

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 42 متهما بخلية التجمع لجلسة 3 فبراير

محاكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 62 متهما بقضية خلية التجمع لجلسة 2 فبراير

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

