بيراميدز على مفترق طرق: فيستون مايلي يقترب من الرحيل ومفاجأة بشأن البديل المحتمل

تتصاعد الشكوك حول مستقبل فيستون مايلي مع نادي بيراميدز خلال ميركاتو الشتاء، بعد مطالبه المالية الضخمة لتجديد عقده، وهو ما وضع إدارة النادي أمام خيارين صعبين، تلبية مطالبه أو السماح له بالرحيل.

وسام ابو علي البديل المحتمل لـ فيستون مايلي في بيراميدز

في حال رحيل مايلي، يبدو أن إدارة بيراميدز قد حددت وسام أبو علي كخيار أول لتعويض غياب اللاعب، نظرًا لقدرته على قيادة هجوم الفريق وصناعة الفارق بما يتوافق مع فلسفة الفريق الهجومي، خصوصًا في ظل ضغط المباريات في الدوري ودوري أبطال افريقيا.

وتشير التقارير إلى أن إدارة بيراميدز تميل إلى عدم الانحناء لمطالب مايلي المالية، خاصة مع وجود بدائل قوية، وهو ما يعكس رغبة النادي في الحفاظ على التوازن المالي دون التأثير على مستوى الأداء داخل الملعب.

حتى الآن، يركز مايلي على تقديم أداء مميز في المباريات المقبلة، بينما يثار الجدل عن كثب حول قرارات الإدارة، وسط توقعات بأن يكون ملف تجديد العقد أو الرحيل أحد أبرز أحداث ميركاتو الشتاء للنادي.