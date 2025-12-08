تأجيل محاكمة 62 متهما بقضية خلية التجمع لجلسة 2 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 62 متهما في القضية رقم 4662 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بـ خلية التجمع لجلسة 2 فبراير للمستندات.

محاكمة 62 متهما بقضية خلية التجمع

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون القترة من 1990 وحتي 10 يونيو لسنة 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والخمسين ومن الثامن والخمسين وحتى الستين انضموا لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضم لجماعة الإخوان.

ووجه للمتهمين من الرابع والخمسين وحتى شاركوا جماعة إرهابية بأن أدخلوا هواتف محمولة لأعضاء محبوسين من الجماعة الإرهابية داخل محبسهم.