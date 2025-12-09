قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد والملاحة في كفر الشيخ
محافظات

نوة أنواء القاسم.. أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة

تعرضت الاسكندرية صباح اليوم /الثلاثاء/ لأمطار متوسطة مع انخفاض في درجة الحرارة وارتفاع امواج البحر وزيادة سرعة الرياح ، دون تأثير على حركة سير المشاه والسيارات ، واستمرت الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الاسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم .


وقرر محافظ الإسكندرية أحمد خالد ، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني للتعامل مع أي تراكمات وتجمعات للامطار وكسحها ، ومؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة علي مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات سرعة الانتقال .


وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات وبدلات شركة الصرف الصحي خاصة بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة ، والتأكد من جاهزية البيارات ومحطات رفع المياه . 


من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري ايهاب صلاح ادارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي أي اشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال ، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية .


وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.


يذكر أن نوة "أنواء قاسم" تستمر 5 ايام تصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.

