نوة أنواء القاسم.. أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة

أ ش أ

تعرضت الاسكندرية صباح اليوم /الثلاثاء/ لأمطار متوسطة مع انخفاض في درجة الحرارة وارتفاع امواج البحر وزيادة سرعة الرياح ، دون تأثير على حركة سير المشاه والسيارات ، واستمرت الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الاسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم .



وقرر محافظ الإسكندرية أحمد خالد ، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني للتعامل مع أي تراكمات وتجمعات للامطار وكسحها ، ومؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة علي مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات سرعة الانتقال .



وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات وبدلات شركة الصرف الصحي خاصة بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة ، والتأكد من جاهزية البيارات ومحطات رفع المياه .



من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري ايهاب صلاح ادارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي أي اشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال ، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية .



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.



يذكر أن نوة "أنواء قاسم" تستمر 5 ايام تصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.