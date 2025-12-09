قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أمطار ورعد ورياح.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

أمطار
أمطار
البهى عمرو

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة من التقلبات الجوية تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق أخرى.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمطار المتوقعة قد تعيق مستوى الرؤية على الطرق، خاصة مع بداية الأسبوع المقبل الذي سيشهد عودة الشبورة المائية بشكل أكبر على معظم الطرق السريعة والزراعية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

وأكدت أن الأمطار والرذاذ المصاحب لها يتسببان في ضعف مستوى الرؤية الأفقية، داعية قائدي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بالسرعات المنخفضة واتباع تعليمات المرور حرصًا على السلامة العامة.

سحب رعدية

 

وأضافت عضو هيئة الأرصاد أن السحب الرعدية المصحوبة بالبرق والرعد قد تنشط قبل سقوط الأمطار في بعض المناطق، مع احتمالية تساقط حبات البرد وهي كرات ثلجية صغيرة في فترات ذروة عدم الاستقرار، مشددة على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة خلال فترات النشاط الرعدي.


 

